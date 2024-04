A nők kifejezetten erős mezőnyében nem született meglepetés, ugyanis a sportág örökös bajnoka, Kiszli Vanda, akárcsak az előző évben, ezúttal is remek versenyzéssel szerezte meg az aranyérmet.

– Szeretek Kaposváron versenyezni, mindig remek pálya fogad bennünket, ráadásul jól ismerem a helyszínt, hiszen már edzőtáborban is voltam itt – nyilatkozta a paksi Atomerőmű SE kiválósága. – Ez volt az év első megméretése, melyen szerencsére remek időjárási körülmények között, minimális szélben tudtunk evezni. Mivel ez egy edzőverseny volt számomra, felmérhettem, hogy min kell javítani, mit kell többet gyakorolni a folytatásban, hiszen ebben az évben a világbajnokságon, jövőre pedig a Világjátékokon szeretnék jó eredményt elérni.

Kiszli Vanda (feketében) vízi és a szárazföldi szakaszokon is jól teljesített

Fotó: Lang Róbert

Az évindító versenyt a helyszínen tekintette meg a szakág szövetségi kapitánya, Kadler Viktor is, aki remek benyomásokkal térhetett haza, ugyanis a legjobb maratonisták és a kaposvári helyszín is kitűnőre vizsgázott.

– Vártuk már a szezonnyitót, hiszen különleges év elé nézünk, ugyanis a világbajnokságon kvótát lehet szerezni a jövő évi Világjátékokra – mondta Kadler Viktor. – A kaposvári verseny így egy kifejezetten fontos állomása a felkészülésnek, ezt az is jól mutatja, hogy Kiszli Vanda, a világ legeredményesebb maratonistája is rajthoz állt. A síkvízi szezon elindulása miatt bár voltak hiányzók, azonban így is népes volt a mezőny, főleg az ifiknél. Összességében egy minőségi versenyt láthattunk.