– A következő, 2024/2025-ös évadra valamikor augusztusban kezdjük majd meg a felkészülést – mondta Vig Attila, a Fino Kaposvár elnöke.– A terveink szerint Quevedo Hernández Hermes is itt Kaposváron a többiekel együtt készül majd és végzi a rá szabott rehabilitációs munkát. Quevedo jó játékos, akire nagy szükségünk van: annál is inkább, mivel Hubicsk Patrikot és Bögöly Gábort nem terhelhetjük a végtelenségig, s jövőre is nagy terveink vannak.

Ami a jövő évi Fino Kaposvárt illeti, elsőként a csapatkapitány Bögöly Gábor hosszabbította meg a szerződését, majd utána Hubicska Patrik, de Magyar Bálint, Iván Bence és Quevedo is jelezte már, hogy Kaposváron képzeli el a jövőt. A fiatalokra – így Tóth Gáborra, Eördögh Bálintra és Laczó Bálintra – továbbra is számítanak a somogyi megyeszékhelyen. Zarka Márton viszont a nyáron elköszön: ő Fenyvesi Barnabást követi az Amerikai Egyesült Államokba, ahol ösztöndíjaként folytatja tanulmányait és a röplabdát.

– Az a célunk, hogy mindenki jól járjon: mint ahogy tavaly Fenyvesi Barnabást, idén nyáron Zarka Mártont sem szeretnénk megfosztani az ameriaki lehetőségtől. Kívánjuk, hogy éljen a páratlan lehetőségel – mondta Vig Attila.