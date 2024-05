Véget ért a junior férfi kézilabda-válogatott közvetett felkészülése a július 10-én kezdődő korosztályos Európa-bajnokságra, aminek Szlovénia lesz a házigazdája. A szeptember óta Sótonyi László szövetségi edzővel készülő fiatalok tavaly – még ifjúságiként – tizenegyedikként zártak a világbajnokságon, ezt az eredményt pedig mindenképp javítanák az idei Eb-n.

Nincsen könnyű helyzetben a csapat, ugyanis a keret nagyobbik része NB I/B-ben játszik az élvonal helyett, ez pedig hátrányt jelent a korosztályos nemzetközi mezőnyhöz képest – erről Sótonyi még a Tiszakécskén megtartott edzőtábor elején beszélt. Hozzátette, hosszú út áll még az együttes előtt, ha fel akar nőni az eggyel korábbi – Imre Bence által fémjelzett – juniorok szintjére. Ebbe az irányba a már emlegetett összetartáson, illetve a két, Németország elleni felkészülési mérkőzésen tehetett újabb lépést a társaság.

Az első meccsen három góllal a vendégek voltak a jobbak, a visszavágón viszont magyar siker született, az utolsó másodpercben talált be a NEKA játékosa, Csanálosi Richárd, amivel kialakult a 27–26-os végeredmény.

– A felkészülési meccsek esetében a cél mindig az, hogy a lehető legjobb csapatok ellen játsszunk – még ha nem is nyerünk, ezekből rengeteget lehet tanulni, ellentétben azzal, ha gyengébb ellenféllel találkozunk – kezdte Sótonyi László. – A németek kapcsán ezt nem kell ragozni, tavaly a juniorok vb-jét megnyerték, és ez a csapatuk is erős, rendkívül jó fizikumú társaság – ezt az odavágó első harminc percében meg is éreztük. A folytatással viszont elégedett lehetek, megjelent egy halvány reménysugár az alagút végén, egy kakaslépésnyit előreléptünk. Ez jó kiindulópont, erre támaszkodhatunk a nyári felkészülés előtt.

A már emlegetett, júliusi Európa-bajnokságon a magyar csapat Norvégia, Csehország és Románia együttesével került egy csoportba.

– Igyekeztünk minél több információt begyűjteni a leendő ellenfelekről, ezeket kielemezzük majd. Ilyen szempontból a hangsúly az első ellenfelünkön lesz, a másik kettőt már a helyszínen is meg tudjuk nézni. Az Eb hangulata nem modellezhető, ehhez élesben kell majd alkalmazkodni, emellett fontos újítás, hogy csak a hat csoportelső és a két legjobb második jut tovább a negyeddöntőbe; minden meccs élet-halál harc lesz – emelte ki a szövetségi edző, aki egyben a HSA NEKA vezetőedzője is.

A Nemzeti Kézilabda Akadémiát Csanálosi Richárd, Kovács Tamás, Molnár Robin, Nagy Ádám és Tóth Levente képviselte.