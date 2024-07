– Honnan ez a lilák iránti rajongás?

– Családi örökség – mondják szinte egyszerre a most 50 éves Milo-ikrek. – Apánk volt megrögzött Újpest-drukker, s minket is megfertőzött vele.

– Az első Újpesttel kapcsolatos élmény?

– Talán hét-nyolc évesek lehettünk, amikor Pécsen játszottak bajnokit a lilák. Örök élmény marad: ott láttuk először élőben Törőcsik Andrást játszani.

– Az Újpest meccsei mellett a magyar válogatott fellépésein is rendre ott vannak.

– Bő két évtizede kísérjük a nemzeti csapatot. Nem igazán szoktunk kihagyni hazai meccset, úgyhogy 100 körül, vagy talán még annál is többnél tartunk.

– Ez volt a harmadik Európa-bajnokságuk.

– 2016-ban ott voltunk Marseillesben, s három éve is megfordultunk az Eb-n. Most a Svájc és a Skócia elleni meccsen szurkoltunk. Bár már sok Újpest–Fradi rangadón megfordultunk, mégis Stuttgartban mondhatni remegtünk.

– Annyira vehemensek voltak a skót szurkolók?

– A skótokkal az égvilágon semmi gond nem volt, csak velünk, magyarokkal... Mi menet közben csatlakoztunk a vonuló népes magyar szurkolói csapathoz. Egy hídhoz érkezett a menet, ahol mintegy varázsütésre elkezdtünk ugrálni. Nemcsak mi görbültünk meg a félelemtől, hanem a híd is, de szó szerint... A villamosra váró németek és a gyerekek csak megszeppenve néztek bennünket. Végül a német rendőrség állította le az akciót, így aztán szerencsére nem történt tragédia. Amúgy a rend derék őrei sem voltak kevesen. Ott váltottunk velük pár szót. Ők mondták, hogy két dologra kellett külön is felkészülniük: az egyik, hogy lesz esetleg valamilyen terrortámadás, a másik pedig, hogy a magyar szukolók között vannak huligánok is.

– Mennyibe fájt a német kiruccanás?

– Maradjunk annyiban, hogy egyáltalán nem volt olcsó mulatság. Persze, próbáltuk megúszni minél kevesebből. Két hetet töltöttünk Németországban; a barátainknál volt a szállásunk, s nem étteremben ettünk, hanem inkább bevásároltunk, s mi magunk sütöttünk-főztünk.

– És mennyibe került a belépő?

– A skótok elleni meccsre itthon az MLSZ-en keresztül szereztük be a belépőt 30 euróért. A svájciak elleni találkozóra az internet segítségével jutottunk jegyhez: a törököktől vettük, s 150 euróba került. De voltak – s nyilván lesznek is még – olyan meccsek, ahová 500–600, vagy még ennél is több euróért árulnak jegyet a neten.