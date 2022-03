Lakossági fórumot tartott Tabon, a Zichy Mihály Művelődési Központban Witzmann Mihály, országgyűlési képviselő-jelölt és Deutsch Tamás, EP-képviselő pénteken, ahol aktuális politikai kérdésekről esett szó.

A fórum résztvevői hangsúlyozták, az ukrajnai háború miatt kialakult feszült helyzetben nagyon figyelniük kell a politikusoknak is, hogy melyik politikus, mit nyilatkozik. Deutsch Tamás úgy fogalmazott: jelenleg a szavaknak nagyobb erejük van, mint a tetteknek és Magyarország nem akar sem lőszert, sem fegyvert, sem katonát küldeni a háborúba. Mindenki osztotta azt a véleményt, hogy ebből a háborúból hazánknak ki kell maradni.

Witzmann Mihály azt is mondta: nem szabad hazánknak célponttá válni, vagy beavatkozni.

Pedig korábban az ellenzék képviselő-jelöltje Potocskáné Kőrösi Anita azt hangoztatta, NATO katonákat kellene a frontra küldeni. Witzmann Mihály azonban aláhúzta, mivel hazánk NATO ország, a mi katonáink is NATO katonák. Ők is valakinek a férjei, fiai, unokái. A Somogy 4-es választókerület kormánypárti jelöltje azt is hangsúlyozta: a baloldal által javasolt gázcsapok elzárása nem lenne megfelelő szankció Oroszországgal szemben és csak megbénítaná a magyar gazdaságot.