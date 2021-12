A Budapesti Labdarúgó-szövetség és a Pest Megyei Labdarúgó- szövetség támogatásával és közreműködésével jövőre is megrendezi a Budapesti Futball 7, az Utánpótlás Futball 7, illetve a Pest Megyei Sportszelet című hetilapokat kiadó BEAD Kft. a már hagyományosnak számító, amatőr együttesek részére kiírt (a tornán megyei I., II. osztályú és körzeti felnőtt, valamint a Budapest-bajnokságokban szereplő csapatok indulhatnak) nagyszabású teremlabdarúgó-tornáit, a Budapesti, illetve Pest Megyei Futball7 végét.

A két torna mérkőzéseinek – a korábbi esztendőkhöz hasonlóan – ezúttal is több település (Cegléd, Csömör, Dunakeszi, Solymár, Tápiószentmárton, Tököl és Vác) sportcsarnoka ad majd otthont. A csoportselejtezőkre január 15-én, 16-án,

22-én és 23-án, a közép- és a helyosztókra január 29-én és 30-án, míg a tornagyőzteseknek kiírt III. Regionális Futball7 végére egy héttel később – előreláthatólag – Dunakeszin kerül majd sor.

A fővárosi csapatok immáron harmadik alkalommal vetélkedhetnek a serlegekért, illetve a szponzorok által felajánlott értékes sportszerekért, és különdíjakért. A 2003-ban indított rendezvénysorozat első győztese a Kispest Rendőr volt, míg tavaly a Securicor hódította el az elsőséget az azóta már megszűnt Elit RC-vel szemben.

Az első tornán, amelyet végül a megyei I. osztályú Tököl nyert meg, még csak tizenegy gárda indult, egy évvel később (az első helyet az azóta már NB III-as Budaörs szerezte meg) már huszonhat, míg 2004-ben harmincöt együttes alkotta a mezőnyt, amely végül a megyei II. osztályú Pilisszentiván sikerével zárult.

A tornára való nevezés határideje 2004. november 19. Fontos tudnivaló, hogy egy egyesület két csapattal is nevezhet, ebben az esetben kedvezményt kaphat a nevezési díjból. Nevezni a 06-1/317-46-82-es és a 06-20/41-91-533-as telefonszámo-kon lehet.