Ezen az ingatlanon nem kell semmit változtatni

A helyi ingatlanpiac az igényes épületekben most nem szenved hiányt, több olyan házat is kínálnak eladásra, ami nemcsak új, de korszerű, és a minimalistákat is boldoggá tudja tenni. Tényleg csak be kell költözni, és élvezni a Balatont!

ENERGIATAKARÉKOS OTTHONOK A BALATONTÓL 1 KM-RE! EGYEDI ÉS LENYŰGÖZŐ ÉPÜLETEINKKEL MODERN KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSÁT KÍNÁLJUK !

SIÓFOKTÓL 15 KM, BUDAPEST IS CSAK 1 ÓRA AUTÓÚT! A VÖLGYHÍDNÁL! TÁGAS TEREK, TETŐTERASZOK, KERT, TERASZ, AUTOMATA ÁRNYÉKOLÓ RENDSZER, SAJÁT PARKOLÓ JELLEMZI EZEKET A MODERN, ELEGÁNS MEGJELENÉSŰ ÉPÜLŐ HÁZAKAT! KÉTSZINTES, 60 nm-es lakás + 30 NM-ES TETŐTERASZ! Saját használatú telekméret 115 nm. A kivitelező referenciákkal rendelkezik Budapesten és több vidéki városban. Tervezett átadás: 2023 május A Völgyhíd, autópálya csak 5 km, a híres Kőröshegyi levendulás is pár km-re található. Műszaki paraméterek: Alapozás: 70 cm vastagon hengerelt dolomit teherhordó felület, vízszigetelés. Lemezalap 30 cm mély C25-30 betonminőség. Falazás: 11 sor Leier 25 beton zsaluzóelem vasbeton kitöltés. Tetőszerkezet: 16 cm monolit vasbeton födém + 20 cm EPS hőszigetelés + EPDM vízszigetelés + 10 cm kavicsfeltöltés + műfű tetőterasz burkolat Tetőkorlát: Biztonsági üvegkorlát.



