Meseszép ház, napelemmel, klímával, cserépkályhával, kúttal,négy szobával - felújítva és hatalmas telekkel, amin gyümölcsös és erdő is van. Ha ezek még nem győzték, akkor majd a csend, a családias környezet, az összetartó közösség, a határ közelsége majd meg fogja. Nézze meg a képeket és hozzon egy garantáltan jó döntést!



“Your Home Immobilien eladásra kínálja ezt a minden lehetőséget magában rejtő családi házat Őrtilos kellemes csendes utcájában!

7676 m 2 telken fekvő 168,6 m2 hasznos alapterületű dupla komfortos házzal. ( csak csatorna nincs 3-évente szükségeltetik pucoltatni)

157 m2 melléképülettel amely több funkciós kihasználtságot biztosít a ház férfi tagjai részére, mind barkácsolás, tárolásra egyaránt.

A kert nagysága önmagáért beszél itt minden szabadba vágyó, terveit valósíthatja meg, otthona helyszínén.

Megannyi gyümölcsös kis erdős rész, öntözőrendszer, udvar, az udvaron belül gazdasági épület, alápincézett 3 tagolású pince fatároló,résszel.

Önellátó házzal ami a következőkben valósul meg:

– saját kút ami az egész ház vízellátását biztosítja, de ivóvíz két havi vízdíja is ezer forint alatt marad,

– a 10 KW napelem rendszer még a bekötésnek köszönhetően visszafelé termel, így a villany számlát elfelejtheti,

– a három kifogástalan cserépkályha és cserépkályháról működő központi fűtés saját telken elterülő famennyiséggel szintén költségmentessé teszi a téli időszakot,

– a kiegészítő villany fűtéssel együtt, valamint az adott 3X25A hálózatnak köszönhetően lehetőség nyílik a nyári meleg napok klímarendszer kialakítására is.

– amennyiben valakinek még ez is kevésnek bizonyul a telken a gázcsonk csatlakozási lehetőséggel,

2018-ban az ingatlan a fenti korszerűsítések mellett, a felújított részeken tripla üvegezésű ablakok kerültek beépítésre,

– teljesen új egyedileg tervezett konyhabútor, mellett felújítás során belső tér kialakításánál 2+4 fél szoba, konyha, két fürdőszoba, 3 illemhelyiség lett megálmodva de lehetőséget nyitva hagyva új tulajdonosai amennyiben újra gondolják is adottak a terek.

– illetve igény szerint a második konyha is szerkezetkészen áll ami igény szerint akár konyha, vagy szobaként illetve tárolóhelységként is funkcionálhat,

– a házba jutást mindenütt térköves közlekedő adja, így még ha gazdálkodunk is vagy esős idő van első-hátsó bejárat biztosítja a ház tisztán tartási bejutását számunkra.

Az elosztásának, méreteinek és a teleknek köszönhetően egy igazi otthont biztosít következő tulajdonosai részére!

Akár befektetne ( falusi turizmus) akár nagycsaládos remek választás lehet most leendő tulajdonosai részére.

Őrtilos

– piciny zsákfalu 500 fős lakossággal, ami igazi családias közösséget biztosít az itt élők számára.

Programokkal, éves különböző verseny lehetőségekkel, tradicionális programokkal igazi turisztikai adottságokkal!

Megannyi lehetőség vadászat, búvárkodás, és horgászatnak köszönhetően amit több egyesület tart egyben..”[...]



