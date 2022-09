A koronavírus-járvány alatt nagyon lecsökkent a tanulóink száma, jelenleg a pandémia előtti tanulói létszámunkat még nem értük el, közelítünk hozzá, - mondta Pfundt Szilvia, a tizenöt éve működő kaposvári Happy End nyelviskola tulajdonosa. Egy online rendszert dolgoztak ki, amely a magántanáros és a nyelviskolai oktatás között helyezkedik el, ennek segítségével egyénileg és kiscsoportokban foglalkoznak a jelentkezőkkel.

- Úgy döntöttünk, hogy nem emelünk árat most, nagyon sok költség hárul mindenkire – jegyezte meg a nyelviskola tulajdonosa. Hozzátette: a katatörvény miatt veszítettek el tanárt, de sikerült pótolniuk a hiányzó pedagógust. - Fontos, hogy az oktatónak magas szintű angoltudása legyen, amit jól át is tud adni és kedves személyiséggel rendelkezzen – emelte ki Pfundt Szilvia.

Július végén jelentette be a kormány, hogy az egyetemekre és főiskolákra bízza, a kötelezővé teszik -e a nyelvvizsgát a diplomához . - Nem tapasztaljuk, hogy az intézkedés következtében csökkent volna a tanulói létszám, maximum abban változott, hogy a nyelvvizsgát nem kötik annyira időpothoz, de például több munkahely a nyelvvizsgáért pluszpótlékot ad a dolgozóinak – sorolta Pfundt Szilvia. Kiemelte: mivel az oktatás online zajlik, így nyelviskolájukban csak a tulajdonos és az ügyfélszolgálati munkatárs dolgozik, így bíznak benne, hgoy nagymértékben nem emelkednek a rezsiköltségeik.

- Nagyjából tíz százalékot emeltem foglalkozásonként a gazdasági változások miatt – mondta Gschwindt Judit, a PlaySchool Nyelviskola tulajdonosa. Mindenkinek megnőttek a költségei és bár ez az emelés nem fedezi a többletkiadásait, de úgy véli, a nagyobb mértékű drágulás már sok lenne a családoknak.

- Azt tapasztalom, hogy nem csökken az angol nyelv iránti érdeklődés és a nyelvvizsgaszabályok sem érintenek negatívan.

Több, mint negyvenezer forintba kerül egy komplex középfokú nyelvvizsga

A Nyelviskolák Szakmai Egyesületének adatai szerint a 30 órás kurzusok ára jelenleg 45 és 70 ezer forint között mozog, a 60 órás tanfolyamok díja azonban akár a 90 ezer forintot is elérheti, az ár a csoport létszámától, az oktatás intenzitásától is függ. A csoportos tanfolyamok még így is sokkal kedvezőbb árúak, mint a magántanárok órái, ugyanis ötezer forint alatt nem nagyon lehet magánórát venni. Az Origó Nyelvi Centrum még július végén emelt az árakon. Míg korábban 35 ezer forintba került egy komplex B2-es, vagyis középfokú nyelvvizsga, addig most már 40 500 forint. Ennek megfelelően drágább külön-külön az írásbeli és szóbeli is.