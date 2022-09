Nagy volt a riadalom az MVM Csoport kaposvári irodájába csütörtökön délelőtt, ahová a rohammentőt kellett riasztani, mert rosszul lett egy ügyfél. A Sonline.hu úgy tudja, hogy egy idős nő ájult el a zsúfolt helyiségbe lépve. Nagyjából húszan-harmincan lehettek bent, amikor az eset történt. A mentőszolgálat munkatársai azonnal a helyszínre siettek, újraélesztő készüléket is vittek be magukkal, ám szerencsére erre nem volt szükség. Az elájult hölgy jobban lett, és saját maga be tudott szállni a mentőautóba.

Mint ismert, az MVM irodák ügyfélszolgálatai óriási leterhelés mellett dolgoznak, a legtöbb fogyasztó a megnövekedett gáz- és villamosenergia számlája miatt keresi fel az irodákat.