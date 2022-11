Somogyi szaloncukor is jól szerepelt az Év Szaloncukra 2022 versenyen. Civil kezdeményezésre az összes hazai kicsi égy nagyobb gyártó meghívást kapott a megmérettetésre. A piac változásait és a fogyasztói igényeket figyelembe véve határozták meg idén is a kategóriákat, melyek összeállításában a Magyar Édességgyártók Szövetsége nyújtott segítséget.

Az Év Szaloncukra mellett a kézműves édességek külön is megmérkőztek és továbbra is külön versenyezhettek az alacsonyabb árú (699 Ft/100g alatti) kategória szaloncukrai is.

Az idei évben a fenntarthatóság jegyében kiemelt kategóriában szerepeltek a vegán szaloncukrok. Tavly nagy sikert aratott “ízek versenye” sikerén felbuzdulva a legkedveltebb ízek legjobbjait idén is megkeresték. Az Év Szaloncukra versenyben 300 kóstoló, 12 kategóriában zsűrizett, a legfinomabb karácsonyfa-függeléket 186 szaloncukor közül választották ki.

Az Év Szaloncukra kategória első helyén a gyulai Kézműves Cukrászda forralt boros szaloncukra végzett.

Forrás: evszaloncukra.hu