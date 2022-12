Az első nyúltrappot harminc évvel ezelőtt rendezték Somogysárdon, ám a koronavírus miatt elmaradt egy rendezvény. A harmadik ikszet jövőre szeretnék méltóképpen megünnepelni, amelyhez egy kiállítást álmodtak meg a szervezők. A tárlat anyagát régi fényképekből és relikviákból szeretnék megvalósítani.

– Most mesélte az egyik résztvevő, hogy még a kezdet kezdetén indultak a versenyen és sült malacot nyertek. Alig bírták hazavinni – mondta Fentős Zoltán, Somogysárd polgármestere.

Az idei verseny rendhagyó volt, a szokásos didergés helyett ezúttal, hamar lekerültek a kabátok a futtatókról. – Ilyen jó időben még sosem rendeztünk versenyt – mondta Varga Máté, a rendezvény műsorvezetője.

A verseny a három évtized alatt szinte semmit nem változott. Itt a nyulat is „emberként” kezelik, szigorú szabályai vannak, hogyan versenyezhetnek a tapsifülesek. Riogatni, dobálni, kínozni, húzni, tolni semmilyen eszközzel, és kézzel noszogatni sem szabad őket. A résztvevők ezért különféle cseleket vetnek bem, hogy az ő nyuluk érjen célba leggyorsabban.

– Sárgarépával készültem Korminak, hogy ha megáll, segítsek neki visszaszerezni a futókedvét – mutatta Mészáros Panka a rajtvonalnál a titkos módszert. A kiskorpádi négy éves Kiss Bence Sziszivel érkezett. – Nagyon jól tud körbe-körbe futni. Otthon alig bírtam elkapni mosolygott a kisfiú.

– Hetedik alkalommal vagyunk itt a versenenyen. Két napja futtatom a nyuszit az udvaron, hogy meglegyen az edzése – mesélte a kilenc éves Nagy Csenge.

A tízéves Illa Marcell egy fenyőágat hozott magával, hogy azzal adjon hátszelet, ha a nyuszija megállna.

– Azért érkeztünk, hogy a gyerekek ne otthon nyomkodják a számítógépet az év utolsó napján. Saját nyúllal neveztünk, amelyik egész nyáron az udvaron járkált, reméljük, most is edzésben van. Nagyon bátor, csak a kutyától fél – mutatta be a család kedvencét Illa Gáborné, akik először neveztek versenyre.

Rutinosnak számított viszont Bundás, aki idén felvette a „Tavalyi Bajnok” nevet. Gazdái idén újra átírhatják neki: „Idei Bajnokra”. A gyermek és a felnőtt mezőnyt idén is maga mögött hagyta az öt éves Ignácz Milán és apukája, Ignácz Ferenc szupergyors nyuszija.

A Somogyi Hírlap csapata és a ládába rejtett jól edzett tapsifüles.

Fotós: Lang R.