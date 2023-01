Karácsony tájékán fogadták a legtöbb kis beteget a gyermekorvosi rendelőkben Kaposváron, azóta az iskolai szünetben némileg alábbhagyott a felső légúti megbetegedések hulláma a gyerekeknél. Így aztán idősebb Pavlovics Györgynek van ideje átnézni a számlákat. Azt mondja, a korábbi 28 ezer forintos gázszámla helyett most 270 ezres érkezett, amit be kell fizetni, ám bízik az önkormányzat segítségében.

– A rendelet ugyan él, de a gyakorlatban még nem történt semmi – foglalta össze a helyzetüket a gyermekorvos. – Az ügyeleti rendszer is megváltozik, 16 órától 22 óráig kell majd ügyelni, de Somogyban csak októbertől lép életbe a rendszer.

A januártól érvényes módosult finanszírozás az áprilisi papírokon jelenhet meg, addig csak a rezsi emelkedését látják, tudtuk meg más kaposvári háziorvosoktól. Többen közülük aggályosnak érzik a fix összegekből a területi díj és a kártyadíj elvonását, mert ehelyett a munkájuk minőségi mutatói alapján számíthatnának magasabb finanszírozásra, de mint mondták, ez kiszámíthatatlan. Megerősítették, hogy megyénkben az ügyeleti rendszer valóban októberben változik meg, addig a környező megyék tapasztalatait figyelik. Azt mondják, számukra könnyebbség lesz, hogy nem kell éjszakázniuk, mert este tízig lesz csak ügyelet, eddig viszont kötelező volt ügyelniük reggel hétig az önkormányzattal kötött feladat­ellátási szerződésük szerint. Ott jelent az új rendszer nehézséget, ahol eddig kiszervezték az ügyeletet, mert most mindenkinek be kell szállni.

Az optimális létszámú körzetek érintetlenek maradnak, csak ott lesznek összevonások, ahol 600-nál kevesebb gyermek, és 1200-nál kevesebb felnőtt tartozik egy körzetbe, felelte érdeklődésünkre Antal László, aki Kaposfőn és Nagybajomban is rendel háziorvosként, és mindkét helyen 1800–1800 beteget lát el. Az ügyeleti rendszer átalakítását jó iránynak tartja, mert a covid alatt az emberek megértették, hogy banális problémákkal ne fussanak rögtön az orvoshoz, de ezt azóta sokan elfelejtették, tette hozzá.

A somogyi aprófalvas települések nagy részén most sincs orvos, csak helyettesítés van, ezért az új rendelet nem hoz hátrányt, állapította meg Dús István, a Magyar Orvosi Kamara (MOK) vármegyei elnöke. Somogyban is vannak olyan háziorvosi körzetek, ahol 1200 lakosnál kevesebb a kártyaszám, ezek beolvasztását egy másik körzetbe nem tartja rossz döntésnek, mert azonos nagyságú körzetekben egyforma az orvosok terheltsége is. A kis körzetek kivezetésének végső határideje tudomása szerint 2028.

A háziorvosi finanszírozás esetét azonban már problémásabbnak látja. Csökkenni fog a fix díjazás, és az elvek szerint a teljesítménydíjazás kerül előtérbe. Azonban ezen mutatók nem mindegyikére van ráhatása a háziorvosnak, mert például hiába fordítanak nagy gondot a megelőzésre, ha mégis kevesen mennek el a körzetből rákszűrésre, említette. Ahogyan arra sincs nagy befolyásuk, hogy a felírt gyógyszereit, mondjuk egy vérnyomáscsökkentőt hogy vált ki egy beteg. Az ügyeleti rendszerben elfogadható a váltás, de az idős, beteg kollégák kirendelése aggályosnak mondható, szögezte le. A háziorvosokon nagy a terhelés, mert most sok a beteg, és az influenzából és a covidból a szokottnál tovább tart a teljes felépülés, tette hozzá Dús István.

Térképen az orvoshiány, Somogy vármegye a harmadik

Somogy a hiányzó orvosok terén egyébként nem teljesít rosszul. A legtöbb orvos (8,3 százalék) Győr-Moson-Sopron megyében hiányzott tavaly, és az átlagosnál nagyobb orvoshiány 10 vármegyét érintett. Somogyban viszont a hiányzó háziorvosok száma nem érte el az egy százalékot, ezzel a harmadik legjobb helyzetben lévő vármegye vagyunk Hajdú-Bihar és Veszprém után. A háziorvosi és a gyermekorvosi szolgálattal nem rendelkező kistelepülések aránya azonban Dél-Somogyban elég magas, 22 és 30 százalék közé tehető, bár a Balaton-parton lényegesen jobb a helyzet. A helyettesítési arány a Barcsi járásban a legnagyobb Somogyban, ott átlagosan 31 és 54 százalék közé esik azon települések száma, ahová csak helyettesítő háziorvos jár. A Nagyatádi járásban is magas, 23 és 31 százalék közé tehető ez a szám, a megye többi részén viszont kedvezőbb a helyzet a KSH adatai alapján.