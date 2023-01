A MÁV-Start jegyvizsgálói 2021-ben országosan 16 420 esetben, tavaly 19 301 alkalommal szabtak ki büntetést jegy nélkül utazók részére. A vasúttársaság vármegyei alapú nyilvántartást nem vezet a követelésekről, a zrt. kimutatása szerint 2022 végén két kaposvári bliccelő tartozása meghaladta az egymillió forintot. Közülük a rekorder kaposvári több mint 4,9 millió forint tartozást halmozott fel.

– Tavaly 66 kaposvári részére több mint 640 ezer forint értékben szabtak ki büntetést a jegyvizsgálók – derült ki a MÁV Zrt. tájékoztatójából. – Ezek közül a mai napig összesen 29-et rendeztek, több mint 107 ezer forint értékben.

A bliccelők változatos módszereket alkalmaznak. Volt, amikor elrejtőztek a mosdóba, elbújtak vagy úgy tettek, mintha aludnának. S az is előfordult, hogy hátrányos élethelyzetükre hivatkoztak. A potyautasok menetjegyüket már csak emelt összegű pótdíj megfizetése mellett pótolhatják, melynek összege a vonaton 2600 forint, utólag fizetve 8000 forint. S ha a bliccelő a bírságot nem fizeti meg 30 napon belül, úgy már 12 ezer forintos pótdíjat kell fizetnie. A MÁV kérdésünkre azt is közölte: a bliccelők a felesleges többletköltséget elkerülhetik azzal, ha a tartozásukat mihamarabb rendezik. Ehhez a vasúttársaság segítségét is kérhetik: egyedi fizetési konstrukciót, részletfizetést, fizetési halasztást is kaphatnak.

Akik megtagadják a fizetést, azoknak bírósági végrehajtók a jövedelmükből tilthatják le a vasúttársaságnak járó összeget, míg az adósság nem rendeződik.

– Olyan is előfordult már, hogy egy adós veterán autóját foglalták le a nagy összegű adósság fejében – közölte érdeklődésünkre a MÁV. – A magas összeggel tartozók ellen a vasúttársaság büntetőfeljelentést tesz, mivel az már csalásnak minősülhet.