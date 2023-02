Pont kerülhet a balatonföldvári kikötői bódéügy végére. Miután a Kúria is kimondta, hogy a felépítmények önkormányzati földterületen vannak, a város cserét, illetve kiváltást ajánl fel a vállalkozóknak. – A Keringő épületegyüttesében helyezzük el azokat, akik a csere lehetőségét választják, ezzel átkerülhetnek ezek a vállalkozások a városközpont egy frekventált helyére – mondta Holovits Huba polgármester. – A jelenlegi könnyűszerkezetes építmény helyett valódi, szilárd építményekbe költözhetnének. A pénzbeni kiváltásra is lehetőséget kínálunk, igazságügyi szakértő értékbecslése alapján. A kikötői üzletek tulajdonosainak jogi képviselőjével jelenleg is folynak a tárgyalások.

Holovits Huba azt mondta, jó esélyt lát a megegyezésre. Az a cél, hogy minél gyorsabban elkezdődhessen a kikötői terület fejlesztése, ahova egy vizes attrakciót, közösségi teret és egy turistacsalogató parkot terveznek.