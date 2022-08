Művésztelepet szervez, képzőművészeti workshopokat tart országszerte, kiállításokat, aukciókat tart a zamárdi Tálos Ágota képzőművész. Legutóbb a kötcsei falunapon állította ki munkáit, a napokban a Zamárdi Közösségi Házban nyílt kiállítása, a Balatontól az Óceánig címmel.

– Kifejezetten a tiszta kreativitásban és az alkotásban hiszek, és arra törekszem, hogy ezt minél szélesebb körnek átadjam. Az ízlésformálást nagyon fontosnak tartom a művészeti foglalkozások során, hisz napjainkban sajnos egyre több giccsel találkozunk – mondta el Tálos Ágota, aki idén tizedik alkalommal szervezte meg a Zamárdi Kőhegy alkotótelepet. – Művésztársaim, barátaim vettek részt a művésztáborban, köztük egykori mesterem, Sebestyén János is, de például Kaposvárról Lieber Erzsébet művésztanár is évek óta visszatérő vendég nálam. Ezek az alkalmak kiváló lehetőséget teremtenek a feltöltődésre és a tapasztalatcserére egyaránt – mondta el az alkotó.

Tálos Ágota művésztanári tevékenységének befejezése óta egyéni képzőművészeti kurzusokat is tart, szívesen lát mindenkit a műtermemben, akik érdeklődnek a művészetek iránt. – Legutóbb Jancsó Benedek, tehetséges ifjú zongorista járt nálam, aki egyik kiállításom megnyitóján lépett fel, és érdeklődött a festészet iránt. A zamárdi kiállításon pasztellképek láthatók, amelyeken a művész egyéni stílusa is felfedezhető – tette hozzá a művész.

– Saját munkáimban a táj szépsége találkozik a belvilágom belső igényeivel. Perspek­tivikus rálátást adva önmagamra, mely megtartó és megújító erő is egyben. A táj végső megjelenítése a képzőművészet technikai eszközeivel papíron és vásznon, pasztellel vagy olajjal adja meg a teljes integritást önmagam és a táj között. Ez művészetem legmélyebb alkotói metamorfózisa. A Balaton-élmény mint képeim többségének ihletője egy kiapadhatatlan „énforrás” – vallja az alkotó.

A zamárdi művész hazai, egyéni és csoportos kiállításon is sikeresen szerepelt, tagja a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének és az Ausztrál Pasztell-Szövetség is tagjai közé választotta.