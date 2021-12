A szakember szerint, bár ez a variáns rendkívül fertőző, mégsem okoz olyan súlyos megbetegedéseket, mint a korábbiak, pláne a delta-variáns. Így ebből arra lehet következtetni, hogy a világjárvány lassan a végéhez közeledik:

a vírus átalakul egy közönséges szezonális légúti fertőzéssé

- írja az rg.ru.

Fotó: Shutterstock

Rusvai Miklós virológus szerint is ez lenne a legkedvezőbb forgatókönyv, ugyanis ez azt jelentené, hogy a vírus megszelídült, mint a korábbi négy emberi koronavírus, amik már csak náthát okoznak.

Ha egy vírusnak a fertőzőképessége nő, de megbetegítő képessége csökken, az az emberiség számára előnyös, hiszen olyan mutáció jön létre, amely nagyon rövid idő alatt gyorsan szétterjedhet a lakosság körében, és vakcinák nélkül immunizálja a lakosságot

– mondja Rusvai Miklós. Kiemelte: ez azért lenne fontos, mert így a lakosság nem immunizált része is megkapja a fertőzést, immunizálódik, nem betegszik meg, így tulajdonképpen a nyájimmunitás gyorsan, problémamentesen, az egészségügy terhelése nélkül létrejöhet.

Szlávik János, infektológus arra hívta fel a figyelmet hétfő reggel a Mokkában, hogy ez egyelőre csak találgatás. Most a nagyon is veszélyes delta variáns az uralkodó a betegséget okozó variánsok közül. Az még sok idő, amire az omikron átveszi a helyét és elterjed Európában, ha ez egyeltalán megtörténik... és az új mutációról is keveset tudunk még.

„Túl egyszerű lenne, ha egy náthához hasonló vírus átvenné a többieknek a helyét. Nagyon jó lenne, nyilvánvalóan, de addig még nagyon sok idő van, addig még nagyon sok ember fog kórházba kerülni

- mondta Szlávik János.