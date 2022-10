Jó ideje készül Harry herceg önéletrajzi könyve, ami eredetileg már novemberben a boltok polcaira került volna, (többek közt) II. Erzsébet halála miatt azonban eltolták a megjelenést. Eddig is sejthető volt, hogy az iromány alaposan felkavarja majd az állóvizet, annak ellenére, hogy gyakorlatilag senki sem sejti még az érintettek, azaz a brit királyi család tagjai közül, hogy pontosan miről is lesz benne szó. A titkolózás nem véletlen: egyes pletykák szerint ugyanis III. Károly még fizetni is hajlandó lett volna, hogy soha ne jelenjen meg az önéletrajz, sőt, olyan vélemények is voltak, akik szerint maga Harry fog a könyv elkaszálása mellett dönteni, mivel ezzel várhatóan végleg elvágja magát az uralkodócsaládnál, és feléget maga mögött minden hidat, azaz soha nem térhet már vissza.

Most azonban már bizonyos, hogy a könyvet mindenki elolvashatja majd, hiszen nem csak a megjelenési dátumot hozták nyilvánosságra – ami 2023. január 10. lesz –, hanem a címét is, ami előrevetíti, hogy igenis kemény kritikával illeti majd Harry a családját.

Az önéletrajz ugyanis a Spare, azaz Tartalék címet kapva, utalva arra, hogy ő mindig is csak pótherceg lesz Vilmos után.

Ennek fényében aligha meglepő, hogy a palotában már most ugrásra készen állnak az ügyvédek, akik felkészültek a legrosszabb forgatókönyvre is – írja a Daily Mail.

Kritizál mindent és mindenkit

Bennfentesek szerint a palotát máris figyelmeztették, hogy Harry könyve mindennel és mindenkivel szemben kritikus. Jól jellemzi a helyzetet egyébként, hogy a hivatalos leleplezés előtt még ők sem voltak tisztában a címmel sem. Apropó, cím: a spanyol verzió talán még egyértelműbb címet kapott, ugyanis ezen a nyelven az En La Sombra, azaz Árnyékban címen kell majd keresni.

Állítólag egyébként komoly adakozás várható Harry részéről, aki a könyvért kapott pénzből máris átutalt 1,5 millió dollárt a Sentebale nevű jótékonysági szervezetnek, amely HIV- és AIDS-beteg gyerekekkel foglalkozik, valamint a WellChild nevű, ugyancsak beteg gyermekeket segítő alapítványnak 300 ezer dollárt – írja a Daily Star cikke alapján a Bors.