Jessica Cakes modellknt kezdte karrierjét. Ha megnézzük cseppet sem hétköznapi formáit, nem is csodálkozunk azon, hogy elsősorban fehérneműket mutatott be. Ma már inkább még a bugyit is leveszi, nem csoda, ha több, mint 12 millió rajongója lesi minden pillanatát. Legutóbb például azt, ahogyan kibújt a pulcsijából:

Jessica nem irigy, gyakran osztja meg követőivel mit teszt annak érdekében, hogy így nézzen ki. Életvezetési, sport és divat tippeket is gyakran lehet olvasni az oldalán.