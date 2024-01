A német zenekar Love at First Sting című albuma megjelenésének 40. évfordulója alkalmából új show-val lép fel a magyar fővárosban. A Scorpions a lemez dalai mellett legnagyobb slágereit is előadja - közölte a szervező Live Nation kedden az MTI-vel.

A Scorpions legutóbb 2022 májusában lépett fel Magyarországon, akkor az első lemeze, a Lonesome Crow megjelenésének 50. évfordulóját ünneplő világkörüli turné keretében.

Az 1965-ben Rudolf Schenker gitáros által alapított Scorpions az elmúlt csaknem hat évtized alatt Németország és a kontinentális Európa egyik legsikeresebb rockcsapatává vált.

Több mint 120 millió albumot adtak el, több mint ötezer koncertjük volt, a világ szinte minden részét bejárták, felléptek többek között Rio de Janeiróban, Tokióban, Moszkvában, Washingtonban, Dubajban, Párizsban és Berlinben is. Amerikában számos kiemelkedő zenekar, köztük a Smashing Pumpkins, a Green Day, a Korn, a System of A Down és a Queensryche dolgozott fel Scorpions-dalt az elmúlt években. A Rock You Like A Hurricane-t több mint 150 különböző változatban rögzítették.

1988-ban a Scorpions volt az első nyugati rockbanda, amely (öt telt házas) koncertet adott az akkori Szovjetunióban, Leningrádban. De úttörők voltak Kínában és Délkelet-Ázsiában is, rengeteg helyen léptek fel elsőként a nyugati zenekarok közül.

A csapat a nyolcvanas évekre lett világszerte ismert, befutott zenekar, a rendszerváltoztatásnak a Wind of Change című dallal állított emléket. Klaus Meine és Rudolf Schenker fellépett az Omega 1994-es népstadionbeli esős koncertjén: Kóbor és Meine együtt énekelte magyarul a Fekete pillangót, angolul a Wind of Change-et. Ezt viszonozta 2009-ben Budapesten a Sportarénában, majd Kassán a Scorpions-koncerten Kóbor János és Molnár György gitáros.

A Scorpions 1995-ben angol nyelven, White Dove címmel feldolgozta a Gyöngyhajú lányt; a két együttes 2014 júniusában, a rendszerváltoztatás 25. évfordulóján, több tízezer ember előtt ismét együtt lépett fel a budapesti Hősök terén.

A zenekar jelenlegi felállásában Rudolf Schenker és Klaus Meine mellett Matthias Jabs gitározik, Pawel Maciwoda basszusgitáron játszik, Mikkey Dee dobol.

Meghalt a Scorpions legendás dobosa

Alig két héttel a 61. születésnapja után halt meg Louisville-ben az amerikai dobos, James Kottak, aki több neves rockbandában is játszott, mint például a Kingdom Come, rövid ideig a Dio, vagy a Warrant, de a legnagyobb hírnevet a Scorpions tagjaként jegyezhette fel, 1996-tól 20 éven át volt a némek hard rock gigász tagja – írta a Metal Sludge.

A Scorpions fénykorában, a 70-es évek végétől a 90-es évek elejéig Herman Rarebell ült a dobok mögött, ám ő úgy döntött, sok neki az állandó turnézás és kiszállt a csapatból, ekkor került az együttesbe Kottak.

Ő volt az egyetlen a német bandához a klasszikus korszak után csatlakozott zenészek közül, aki ismertségben, népszerűségben majdnem utolérte a Rudolf Schenker, Klaus Meine, Matthias Jabs hármast, a koncerteken nemcsak külön dobszolót játszhatott, hanem szinte egy Kottak-show-t adott elő „Kottak Attack” néven. Performanszának lényeges eleme volt a hátán található jellegzetes tetoválás a „Rock & Roll Forever” felirattal.