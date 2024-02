Az egyik magyar szereplő Kapitány Olívia, aki elmondta, közel kétszáz előadáson vett részt az Ovóval az elmúlt egy évben. Előtte Makaóban dolgozott három évig egy másfajta műsorban, aztán Bécsben látott egy Cirque du Soleil-előadást, elbűvölte a nem trapézos dobás, és ott eldöntötte, szeretné ezt csinálni, ha lehetősége adódik rá. 2022-ben a Cirque du Soleil workshopot szervezett Magyarországon, ott már kipróbálhatta magát, majd nem sokkal később meglátogatta Szaúd-Arábiában a társulat másik magyar tagját, Fülemen Tamást, és ott már öthetes intenzív edzést is ajánlottak. Felmérték, mi a maximum, amire képes vagy képes lehet fizikálisan, és nagy örömére alkalmasnak találták a forgó szerepére.

A Cirque du Soleil Ovo című előadása Rio de Janeiro 2019. március 21-én

Fotó: Thiago Ribeiro / Forrás: AGIF via AFP

Kérdeztük arról is, van-e bármi a napirendjében, az étkezésében, amire ügyelnie kell. Elsőként a testsúlyát említette, amit bizony szigorúan tartania kell. A napirendje meglehetősen szoros, a többszöri edzés mellett néha csak egy kései ebéd fér bele. Az előadásnapok ennél is feszesebbek, hiszen a sminkjét is saját maga készíti. A többi között ezt is megtanították neki egy két és fél hetes montreáli tréningen, ahol elsajátította a koreográfiát, és méretre szabottan megkapta a jelmezét.

Kapitány Olívia mosolyogva mesélte: a kanadai mínuszokból egyenesen az egyiptomi hőségbe repült az első előadására. A társulati szerepálmáról elmondta, hogy picit még tökéletesítenie kell a forgótechnikáját, másrészt nagyon örülne, ha az előadásban megkapná a piros pók szerepét.

Fülemen Tamás – Kapitány Olíviához hasonlóan – korábban élsportoló volt. Ötéves kora óta tornázik, trambulinon világversenyeken is részt vett. 14 évesen még kiválóan szaltózott, de kamaszként megnyúlt és erős testalkatú lett, emiatt már nem lehetett dobálni a levegőben, így fogó lett. Innen szinte egyenes út vezetett a még most is csupán 23 éves artistának a Cirque du Soleil társulatába. A tapasztalatait, a tudását később szeretné továbbadni ifjú, lelkes növendékeknek, akár könyv formájában, akár képzéssel. A fiatal művész azt is elmondta, hogy bár a sok utazás miatt keveset látja a családja, kiskora óta boldogan támogatják, hogy megvalósítsa az álmait, amiket most már nap mint nap meg is élhet.