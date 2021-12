Az Európa-bajnok Norvégia 29-22-re legyőzte az olimpiai címvédő Franciaországot a spanyolországi női kézilabda-világbajnokság vasárnapi döntőjében.

A franciák a hatodik vb-döntőjükön negyedszer veszítettek, a norvégok a nyolcadik fináléjukon negyedszer nyertek.

Eredmény, döntő:

Norvégia-Franciaország 29-22 (12-16)

lövések/gólok: 44/29, illetve 41/22

gólok hétméteresből: 2/2, illetve 5/4

kiállítások: 6, illetve 8 perc

Mindkét csapat veretlenül, sőt a franciák százszázalékos mérleggel jutottak a fináléba, ahol a várakozásoknak megfelelően nagy tempóban és magas színvonalon kezdtek. Pontosabb lövéseinek és kevesebb technikai hibájának köszönhetően az olimpiai bajnok egy ötös gólsorozattal hét perc alatt 12-7-re elhúzott. A norvégok időkéréssel és kapuscserével próbálkoztak, majd az egy-egy rossz csere és több szabálytalanság miatt némileg kaotikussá vált a játék, a kiállításokkal tarkított hajrában pedig hatról négy gólra csökkentették a hátrányukat.

A második félidő elején két és fél perc alatt négyszer talált be az Európa-bajnok, ezzel egyenlített, majd Henny Reistad vezérletével a 36. percben a meccs során először a vezetést is átvette. Meglepően sokat hibáztak ekkor a franciák, ellenfelük viszont egyre jobban védekezett, ezért Olivier Krumbholz szövetségi kapitány két perc alatt kétszer is időt kért. A győriek norvég kapusa, Silje Solberg remekelt a szünet után, erre alapozva csapata húsz perc alatt 14-4-es sorozatot produkált, amivel eldöntötte a finálét. A hajrában kapusa lecserélésével létszámfölényes támadójátékkal próbálkozott Franciaország, de a különbséget nem tudta csökkenteni, és végül meglepően simán, 29-22-re kikapott.

A mezőny legeredményesebb játékosa Henny Reistad volt hét találattal, Nora Mörk öt góllal zárt. A Győri Audi ETO KC játékosai közül a norvég Stine Oftedal és Kari Brattset öt-öt, Veronica Kristiansen és a francia Estelle Nze Minko két-két gólt szerzett.

A mezőny legjobbja Silje Solberg volt, aki 24 francia lövésből 12-t kivédett.

Korábban:

a 3. helyért: Dánia-Spanyolország 35-28 (16-13)

Forrás: MTI