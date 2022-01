– A Magyarhoni Zsidó Imaegylet (ZSIMA) növekvő aggodalommal tapasztalja, hogy a szólásszabadság és a szabad véleménynyilvánítás alapvető jogát az utóbbi időben, politikai okokból, többen korlátozni kívánják

– olvasható a szervezet közleményben. Mint emlékeztetnek, ennek legutóbbi riasztó példája, hogy megtámadtak egy újságírót, név szerint Veszprémy László Bernátot, aki rámutatott az antiszemita és szélsőséges személyek tűrhetetlen megnyilvánulásaira, növekvő aktivitásukra.

– Nagyon aggasztónak tartjuk, hogy az erről cikket író, a holokauszt kutatásában jártas kutató-újságírót személyesen is súlyos fenyegetések érték, mivel Veszprémy László Bernát a sajtószabadság jogát gyakorolva írta meg a véleményét!

– rögzítették. Ahogy arra a közleményben kitérnek, a zsidó világban nagy visszhangot kiváltott cikk objektíven, a tényeknek megfelelően elemezte a magyarországi politikai helyzetet, azt hogy sokan relativizálni próbálják a választásra készülő politikai pártok és vezetőik környezetében feltűnő antiszemita és szélsőséges személyek megnyilvánulásait - írja a Magyar Nemzet.

Emellett a ZSIMA veszélyesnek tartja azokat a nyilatkozatokat, melyek szerint az „ördöggel is” összefognának a fent említett politikai erők céljaik érdekében olyanokkal is hajlandók együttműködni akik szélsőségesen fenyegetnek, gyűlöletet szítanak. – A magyarországi zsidóság keserű tapasztalataiból jól tudja, hova vezet a gyűlöletbeszéd, ezért visszautasítjuk azt, hogy népcsoportokat és társadalmi rétegeket negatívan minősítsenek, egymás ellen uszítsanak mindenkit – hangsúlyozzák.

Továbbá kiemeli az imaegylet, hogy nincs és nem is lehet olyan cél vagy ok, amely indokolhatná, hogy egy demokratikus kormányzásra vágyó politikai erő és annak vezetője, összefogjon olyan csoportokkal, amelyek antiszemita, rasszista, fajgyűlölő nézeteket terjesztenek és nyíltan hangoztatnak, ezek nézeteit-akárcsak részben is- visszhangozzák és ne utasítsák el!

– Veszprémy László Bernát, kitűnő cikkében erre a folyamatra mutatott rá, a valóságot írta meg. Azt, hogy nem tévedett, egyértelműen bizonyítja a Magyarország legidősebb rabbijának , a Holokausztot megszenvedett Kardos Péter Főrabbinak azonos megállapításokat tartalmazó nyilatkozata is a Klub rádió élő műsorában

– hívták fel a figyelmet.

A ZSIMA együttérzését fejezi ki Veszprémy László Bernátal, amiért ilyen méltatlan és súlyos támadásokat kell elviselnie. Emellett arra kérnek minden jó érzésű magyar embert, hogy határolódjon el azoktól, akik pártpolitikai okokból el kívánják tiporni a központi szerepre vágyó, gyűlölködők és antiszemiták megjelenésének veszélyeire rámutató újságírókat, kutatokat.

Mint ahogy azt a Magyar Nemzet megírta a holokausztkutató a Times of Israel honlapon december 23-án megjelent angol nyelvű dolgozatában arra mutatott rá, hogy Márki-Zay Péter baloldali miniszterelnök-jelölt a zsidóságot lejárató posztokat közöl folyamatosan. A cikk címe „Legyőzze-e egy homofób és antiszemita politikus Orbán Viktor magyar miniszterelnököt?” volt, amiben Veszprémy felsorolta, hogy hány antiszemita politikussal fotózkodott és dolgozott már együtt Márki-Zay Péter miniszterelnök-jelölt. Azóta a cikket a portál törölte, miután a magyar baloldal heves kirohanásokat intézett a szerző ellen.

Veszprémy a Magyar Nemzetnek elmondta, hogy

egy jól kiépült nemzetközi újságírói hálózat gombnyomásszerű akciójáról van szó, kiegészülve hazai szélsőségesekkel.

Borítókép: Róna Tamás, a Magyarhoni Zsidó Imaegylet elnöke. Fotó : Havran Zoltán