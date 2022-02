„Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezeten (EBESZ) belül működő Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala (ODIHR) teljes körű választási megfigyelési misszió kiküldését javasolta a 2022-es magyarországi választásra. A baloldal már affektál a hír hallatán, miközben nincs ezzel semmi gond. Az elmúlt években is jelen voltak hasonló missziók hazánkban, sőt mi is előszeretettel küldünk megfigyelőket más országokba. Bevett szokás, rutin. Egy dolog biztos: egy szabad, tiszta és demokratikus választásnak lehetnek majd szemtanúi az EBESZ munkatársai, viszont ez csak akkor valósulhat meg teljes mértékben ha missziójuk során nem próbálnak beavatkozni a magyar választásokba. Bízunk abban, hogy látogatásuk ideológiai és politikai elfogultságtól mentes lesz. Várjuk őket sok szeretettel gyönyörű országunkban!” – így reagált Varga Judit igazságügyi miniszter tegnap a hírre, miszerint az EBESZ illetékes hivatala ezúttal teljes körű választási missziót küld a magyarországi parlamenti voksolásra - írja a Magyar Nemzet

Noha bevett a nemzetközi megfigyelői missziók jelenléte, az uniós tagállamokban ritkaságnak számít az átfogó mandátumú, jelen esetben több száz fős ODIHR-delegáció. Előzőleg Soros Györgyhöz köthető civil szervezetek és az uniós parlament baloldala is szorgalmazta a biztonság szervezetnél, hogy minél átfogóbban vizsgálja a magyar eseményeket.

Emlékezetes, az EBESZ 2006-ban – a hazai jogállamiság dicstelen évében – nem küldött megfigyelőket Magyarországra a választásokkor. A döntést azzal magyarázták, hogy több más olyan feladatuk van abban az időben, amelyet már elvállaltak. A zsúfolt program a 2006-os olaszországi parlamenti választások, a montenegrói népszavazás, a Belaruszban tartott elnökválasztás és az ukrán parlamenti választások utómunkálatai miatt állt elő. (Igaz, 2022-ben is szupertavasz elé néz a kontinens: a magyar parlamenti voksolás mellett szerb elnökválasztás és országgyűlési választás, francia elnökválasztás és szlovén parlamenti választások lesznek. Az EBESZ illetékes hivatalának tehát valóban erős nyomás alatt kell cselekednie, ha tető alá akarják hozni a tavaszi menetrend alapján szinte lehetetlennek tűnő, több száz fős magyarországi missziót.)

A biztonsági szervezet nemcsak 2006-ban, de 2010-ben sem érdeklődött jobban: akkor megfigyelői misszió helyett úgynevezett választási értékelő misszió érkezett, mondván: nem kell tartani a magyar választási visszaélésektől. A kisszámú delegáció akkor mindössze két hétig tartózkodott hazánkban. Az Orbán-kormány hatalomra jutását követően aztán visszatértek a „rendes" kerékvágásba, 2014-ben már korlátozott megfigyelői munkacsoport figyelte a magyarországi választásokat. A voksolást követően pedig jött is a kritika, miszerint noha a választások jól szervezettek voltak, a magyarok pedig széles körű választási lehetőséget kaptak, a Fidesz „aránytalan előnyt élvezett". Az EBESZ 2018-ban aztán újra a korlátozott mandátumú, tehát a bevett megfigyelői misszióformátumot küldte Magyarországra. Ekkor is kritikusak voltak a voksolás utáni jelentésükben: szerintük egyenlőség ekkor sem volt tapasztalható, a kampányt pedig megfélemlítő retorika uralta. A kormány akkor is együttműködött a szervezettel, noha jelezték, hogy a választást értékelő jelentésben az EBESZ hatáskörtúllépést végez.

A biztonsági szervezet megfigyelői misszióit egyébként a mindenkori kormány hívja meg az országba. A szervezet munkatársai 2022 elején már előzetes vizsgálódást végeztek Magyarországon, az embereik útját a külgazdasági és külügyminisztérium egyengette, amiért nemrég köszönetet is mondtak Budapestnek.

