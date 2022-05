A legnépesebb németországi tartomány, a mintegy 18 milliós lakosságú Észak-Rajna–Vesztfália vasárnapi választását elemzők egyfajta kisebb szövetségi választásnak titulálják, és ezáltal a tavaly megválasztott szövetségi kormánykoalíció komoly próbatételének - számol be róla a Magyar Nemzet.

Számos szakértő már a múlt heti schleswig-holsteini tartományi választásokat is az országban uralkodó politikai hangulat tesztjeként értelmezte. A hárommilliós tartományban a Kereszténydemokrata Unió (CDU) jelentős győzelmet aratott a szociáldemokraták (SPD) felett, amit sokan azzal magyaráztak, hogy Olaf Scholz szociáldemokrata kancellár népszerűsége mélyrepülésben van az ukrajnai háborúra adott határozatlannak ítélt reakciói miatt. A schleswig-holsteini győzelemhez ugyanakkor nagymértékben hozzájárult a tartomány kereszténydemokrata miniszterelnöke, Daniel Günther óriási népszerűsége.

Az ukrajnai háború megváltoztatta a német politika környezetét

– számolt be róla Kiszelly Zoltán. A Századvég Politikai Elemzések Központjának igazgatója kifejtette, hogy a német kormánykoalíciót vezető szociáldemokraták inkább békepártiak, és nem akarják veszélyeztetni az oroszokkal a jó gazdasági kapcsolatot, amely a német gazdaság alapja volt.

– A CDU hamarabb állt bele az ukrán konfliktusba, ami Schlewsig-Holsteinben is kifizetődött politikailag, és úgy tűnik, hogy most hétvégén is ki fog fizetődni Észak-Rajna–Vesztfáliában – magyarázta a szakértő. A CDU, akárcsak a kormánykoalícióban részt vevő Zöldek egyértelműen elítélik Oroszország Ukrajna elleni háborúját, és kiállnak Kijev támogatása mellett. Egy pénteken közzétett németországi közvélemény-kutatás szerint az állampolgárok többsége úgy véli, hogy a kormánynak nem szabad visszafognia magát Ukrajna támogatásban. Egy másik, a ZDF országos köztelevízió megbízásából készített csütörtöki felmérés alátámasztja, hogy

a CDU és a Zöldek tartományi szinten is megerősödve jöhetnek ki abból, hogy a pártok szövetségi szinten hangos ellenzői a háborúnak.

A felmérés szerint ugyan nagyon szoros a verseny a két legnagyobb párt között, a CDU összesen 32 százalékkal vezet, míg az SPD 29 százalékon áll. A Zöldek szövetségi szintű népszerűsége pedig egyértelműen megmutatkozik Észak-Rajna–Vesztfáliában is: míg 2017-ben 6,4 százalékot szereztek a tartományi választáson, a ZDF-felmérés egészen 17 százalékot jósol az ökopártiaknak most vasárnapra.

A párt támogatásának megemelkedését az is nagymértékben elősegíthette, hogy Észak-Rajna–Vesztfália lakosainak többsége a környezetvédelmet tartja a legfontosabb tartományi feladatnak. A tartományt tavaly nyáron ugyanis súlyos árvizek sújtották, aminek következtében mintegy 180 ember életét vesztette. A katasztrófa Armin Laschet kudarcához is vezetett, az akkori tartományi miniszterelnököt lencsevégre kapták, ahogyan kollégáival nevetgél, miközben Frank-Walter Steinmeier német államfő az áradások áldozatainak fejezte ki a részvétét. Laschet le is mondott a tartomány kormányzásáról tavaly, miután a CDU és testvérpártja, a bajor Keresztényszociális Unió (CDU/CSU) kancellárjelöltjeként nem sikerült győzelemhez vezetnie a pártszövetséget a szövetségi választásokon.

Azóta a 46 éves Hendrik Wüst irányítja a kereszténydemokraták bástyáját, Észak-Rajna–Vesztfáliát, akinek SPD-s ellenfeléhez, Thomas Kutschatyhoz hasonlóan a vasárnapi tartományi választás lesz az első nagyobb megméretése.

Ha a CDU most nyer, az megfordítja szövetségi szinten az erőviszonyokat. Ha most nem fordul meg a kormánytöbbség Düsseldorfban, Scholzéknak nehezebb lesz továbbra is kormányozni

– magyarázta Kiszelly Zoltán. A tartományi választások azon kívül, hogy a politikai pártok országos szintű mutatói, fontos szerepet töltenek be a német törvényhozásban is. A 16 tartományi kormány alkotja ugyanis a német parlament felsőházát, a Bundesratot.

