A brutális támadás nagy felháborodást keltett és újra fellángolt a vita Nantes városának közbiztonságáról, ami az utóbbi időben sokak szerint rendkívül megromlott, a lakosok évek óta panaszkodnak a nagyváros utcáin megszaporodott támadásokról. Didier Martin, Loire-Atlantique megye prefektusának elmondása alapján a rendőrség minden francia városban azt tapasztalja, hogy a bűnözés fellendülőben van és ide tartozik Nantes is. Az egyik helyi lakos arról számolt be a BFMTV nevű hírportálnak, hogy a város napközben kifejezetten kellemes, élhető, de amint leszáll az éj, pokollá változik, elmondása alapján több banda is garázdálkodik a városban, akik magányos járókelőkre vadásznak. Több helyi lakos és a városba látogató turista szerint komoly gondok vannak a közvilágítással is, ami különösen nagy problémát okoz a város központjában lévő île de Nantes nevű kerületben, itt ugyanis sok bár és étterem található és ha valaki sötétedés után akar eljutni a villamos megállóba, egy rendkívül rosszul megvilágított sétányon kell átmennie.

Megszólalt a Nantes-ban tapasztalt rossz közbiztonsággal kapcsolatban Philippe Guibert író, a CNews hírportál munkatársa is. Elmondása alapján Nantes sokáig nagyon nyugodt város volt, de aztán mintegy húsz évvel ezelőtt elkezdődtek a gondok. Az első lépés a kábítószer-kereskedők megjelenése volt, a második pedig az illegális migránsok megjelenése, majd egyre nagyobb számú jelenléte a városban. Guibert szerint ennek az az oka, hogy a városi rendőrkapitányság igencsak bőkezűen bánik a bevándorlóknak adható dokumentumokkal, állítólag itt könnyebb iratokat szerezni, mint máshol és ez odáig vezetett, hogy valóságos migránshullám lepte el a várost.

Philippe Guibert, concernant l’insécurité à Nantes : «C’est la réputation de la préfecture de Nantes, d’accorder des papiers plus facilement qu’ailleurs. D’où un afflux de personnes d’origine étrangère» dans #Punchline pic.twitter.com/GuaC8FYqjq — CNEWS (@CNEWS) September 27, 2022

Matthieu Valet, az SICP rendőrszakszervezet szóvivője szintén a BFMTV-nek adott interjút, melyben kiemelte, hogy a szóban forgó férfiak azzal mondtak köszönetet az őket befogadó országnak, hogy a nyílt utcán megerőszakoltak egy nőt.

Remercier le pays qui les accueille en violant une femme en pleine rue à #Nantes!

Une dame entendant des cris, appelle la #Police.

Les #policiers ont mis fin au calvaire de la victime et ont arrêté 2 Soudanais.

Ceux qui souillent le pays, font des victimes doivent être expulsés. pic.twitter.com/BjujcExDgJ — Matthieu Valet (@mvalet_officiel) September 26, 2022

Valet elmondása alapján Nantes belvárosában mindennaposak a lopások, támadások és betörések, a kialakult helyzetet pedig már sem a lakosok, sem az üzlettulajdonosok nem bírják. Arról is beszélt, hogy a rendőrség napi szinten tartóztat le illegális bevándorló bűnelkövetőket, ugyanis ők a felelősek a városban elkövetett bűncselekmények nagy részéért.

Vols, agressions, cambriolages, dans le cœur de #Nantes:

habitants et commerçants n’en peuvent plus!

La #police interpelle chaque jour des voyous en situation irrégulière surreprésentés dans la délinquance.

Réagissons tous avant que #Nantes ne devienne un supermarché à victimes. pic.twitter.com/Dotnpw8I4L — Matthieu Valet (@mvalet_officiel) September 27, 2022

A bűnöző migránsok nagyszámú jelenlétéről beszélt egy másik műsorban Christophe Rouget francia rendőrszakszervezeti vezető is, elmondása alapján a közterületen elkövetett bűncselekményeknek több mint 50 százalékát migránsok követik el. Arról is beszámolt, hogy Nantes-ban az utóbbi öt évben elképesztő mértékben, 70 százalékkal nőtt a szexuális erőszak, míg 2017-ben 428 esetet regisztráltak addig az idei évben eddig 728 ilyen jellegű bűncselekmény történt a nagyvárosban.

Explosion de l'insécurité à Nantes : « Des filières de migrants génèrent plus de 50 % de la délinquance de voie publique » pic.twitter.com/yGuuX4ciz1 — Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) September 27, 2022

Az utóbbi időben különös figyelmet szentel a bűncselekményt elkövető külföldieknek Gérald Darmanin belügyminiszter, aki arra törekszik, hogy azonnal kitoloncolja az országból a bűnöző bevándorlókat. A Twitteren közzétett bejegyzése alapján az év eleje óta 20 százalékkal nőtt az illegális bevándorlók kitoloncolása, 3200 személyt utasítottak ki Franciaországból. A belügyminiszter arra kérte a rendőrfőnököket, hogy folytassák ezt a politikát, különös tekintettel a külföldi bűnelkövetőkre.

Nos efforts payent : les expulsions d’étrangers en situation irrégulière augmentent de 20% depuis le début de l’année. J’ai demandé aux préfets de poursuivre cette politique, en priorité pour les délinquants étrangers : 3200 d’entre eux ont été expulsés. https://t.co/BRWZdXrfKi — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) September 24, 2022

A nantes-i nemi erőszak elkövetőivel kapcsolatban egyelőre nem nyilatkozott a francia belügyminiszter, de mivel a városban az utóbbi napokban több bűneset is történt, rendőri erősítést küldött Nantes-ba, az intézkedést a város polgármestere, Johanna Rolland a Twitteren üdvözölte.