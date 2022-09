Gyöngyösi Márton a korábbinál is intenzívebben lobbizik az Oroszország elleni szankciók kiterjesztéséért. A Jobbik elnöke az Európai Parlament múlt heti ülését követően azt hangoztatta egy videójában, hogy a szankciók működnek és azokat fokozni kell. – Tehát a szankciók maradnak, a szankciók fokozódnak Oroszországgal szemben. Minden olyan híresztelés, miszerint ezek a szankciók nem működnek, főleg a kremlini propagandát visszhangzó magyar közmédiában meg a Fideszhez köthető médiában látnak napvilágot. Ezek a szankciók működnek, tehát aki egy icipicit is tájékozódik ebben a kérdésben, láthatja, hogy Oroszországot nagyon kemény gazdasági helyzetbe sodorták a szankciók, és ez nagyon helyes így, tehát a szankciókat fokozni kell – fogalmazott Gyöngyösi a Facebook-videójában, amelyben a EP-ülés mellett az Európai Bizottság elnökének a beszédét is értékelte.

Gyöngyösi Márton – és a baloldal – a magyar emberek érdekeinek képviselete helyett folyamatosan Brüsszelt akarja kiszolgálni. A Jobbik-elnök is több alkalommal agitált a szankciók kiterjesztése mellett. A múlt heti plenáris ülés előtt a Jobbikhoz köthető N1 TV-ben például még annak ellenére is nagyon helyesnek nevezte az Oroszország elleni szankciós politikát, ha az magával vonja a közintézmények fűtésének korlátozását.

Mint ismert, Brüsszel és a magyar baloldal számos szereplője az ukrajnai háború kezdete óta sürgeti az orosz energiahordozók teljes embargóját, ami több európai ország – köztük hazánk – gazdaságára is katasztrofális következményekkel járna, hiszen az orosz földgáznak és kőolajnak még középtávon sincs alternatívája.