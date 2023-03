Gulyás Gergely az uniós tárgyalások kapcsán kiemelte a tegnapi tárgyalás után, amikor Navracsics Tibor Brüsszelbe utazott: abban bízik, hogy a miniszter mielőbb dűlőre tud jutni az unióval az egyetemi kuratóriumok összetételével kapcsolatban.

A gyermekvédelmi törvény tekintetében a miniszter elmondta, nem kell és nem akarunk várni a bíróság ítéletére.

Zajlik egy küzdelem az elfogadott gyermekvédelmi törvény védelmében, soha Magyarországon álláspont és párt hasonló mértékű támogatottságot nem kapott, mint az a több mint 3 millió szavazat, ami a gyermekvédelem mögött áll. A józan ész időnként még Brüsszelben is érvényesülhet, ha szeretnénk megvédeni a gyermekinket, akkor ne feltételezzük azt, hogy a Bizottság a másik oldalra áll, még akkor sem, ha vannak rossz tapasztalataink

– jegyezte meg a miniszter.

A dunaújvárosi baloldali önkormányzat veszélyezteti a vasmű működését

Arról is beszélt, hogy a kormány már egy éve azon dolgozik, hogy a dunaújvárosi vasipar megmaradhasson és ezáltal a munkahelyek, a családok megélhetése is. Az, hogy az önkormányzat veszélyezteti a cég működését, elképesztő és felháborító, ugyanakkor törvénytelen is.

Ilyen felelőtlenséget még egy idegen hitelezőtől se várnánk, nemhogy egy olyan várostól, amelynek elemi érdeke, hogy egy ilyen cég megmaradjon

– fogalmazott Gulyás. Hozzátette, legalább ne nehezítsék azt, hogy megpróbáljuk megvédeni a vasipart.

Gyurcsány Ferenc parlamenti „öleléséről” a miniszter elmondta, mindig megmutatkozik a baloldal sokszínűsége, még ilyen szempontból is, de magánéleti kérdésekbe nem akart belemenni.

Az ország gazdaságának sikere érdekében az a jó, ha a jegybank és magyar kormány között jó az együttműködés

– fejtette ki a miniszter.

Mint mondta, az infláció a jegybank felelősségi körébe tartozik, ezért ahelyett, hogy azt bizonygatják, hogy nem felelősök érte, inkább azon kéne fáradoznunk közösen, hogy megtörjük az inflációt. Cselekedni kell és a jegybank cselekvését kell segítenie a kormánynak, különben a magyar gazdaság fogja látni a kárát. Gulyás Gergely elmondta, még ezen a héten lesz további egyeztetés.

Ma a magyar költségvetés egyensúlyát a rezsivédelmi alapból fizetjük, az extraprofit adók oda folynak be, a helyzet az, hogy az elmúlt években néhány szektorban egyes vállalatok jelentős extra profitra tettek szert. Szerintünk az a méltányos, ha ilyen esetekben ők is hozzájárulnak a segítséghez, „együtt sírunk, együtt nevetünk

– mondta el Gulyás egy újabb kérdésre válaszolva.

A jövő évben ahol tudják, kivezetik az extraprofit adókat, ahol nem, ott valamilyen hozzájárulást még kérnek, de ez elegendő lesz ahhoz, hogy a jelenlegi rezsivédelmet fenn tudják tartani.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Miniszterelnöki Kabinetiroda épületében 2023. március 9-én

Fotós: Máthé Zoltán / Forrás: MTI

Kiegészítő támogatásban részesítik a kistelepülésen lévő, megnőtt energiaárak és költségek miatt bajban lévő gyógyszertárakat – jelentette be a Heti TV kérdésére a tárcavezető.

Gulyás Gergely kérdésre válaszolva azt is megjegyezte, hogy a gyógyszerellátásnál egy-egy termék kivételével a gyógyszerek rendelkezésre állnak, jelenleg tehát nem látnak olyan tendenciákat, hogy az emberek felhalmoznának gyógyszereket.

A településeken belül is érvényesek lennének a vármegyebérletek?

Kérdésre válaszolva kiemelte azt is: jó lenne, ha a vármegyebérletek a városokon belül is érvényesek lennének, de ehhez az önkormányzatokkal kell megegyezni. Az építési minisztérium jelenleg is tárgyal, így nem tartja kizártnak, hogy megállapodás legyen.

Gulyás Gergely egy másik kérdésre válaszolva úgy fogalmazott:

magyarellenes bosszú az EB Erasmus-szal kapcsolatos vitája.

A miniszter a gázerőművek építése kapcsán kiemelte: Lantos miniszter úr első célkitűzése volt, hogy az ország energiaellátását hazai forrásból finanszírozza. Ugyanakkor kiemelte, egyelőre erről még nem készült parlamenti előterjesztés. Hozzátette: egy gázerőmű építése mindenképp megéri.