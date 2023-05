Alapjogokért Központ 1 órája

Litvániában is a magyar családpolitika a követendő példa

A Litván Családokért Mozgalom példaként tekint a családbarát Magyarországra. Standing for the Natural Rights – Let's Save Europe Together, vagyis a „Kiállás a természetes jogokért - Mentsük meg együtt Európát!" konferencián vett részt az Alapjogokért Központ munkatársa Vilniusban.

Az Alapjogokért Központ képviseletében Lakó Anna nemzetközi koordinátor az elmúlt 10 év családpolitika terén elért sikereiről, gyermekvédelemről és Magyarország LMBTQIA+ / woke-propaganda elleni küzdelmeiről tartott átfogó előadást Forrás: Alapjogokért Központ

A szervező, a Litván Családokért Mozgalom meghívására az Alapjogokért Központ képviseletében Lakó Anna nemzetközi koordinátor az elmúlt 10 év családpolitika terén elért sikereiről, gyermekvédelemről és Magyarország LMBTQIA+ / woke-propaganda elleni küzdelmeiről tartott átfogó előadást, amelyet a konferencia nemzetközi résztvevői fokozott érdeklődéssel kísértek – írja az Origo.

A konzervatív mozgalom elnöke, Raimondas Grinevičius köszönetet mondott azért, hogy magyarország jó példával jár elől, és ezzel reményt nyújt európa országainak a demográfiai kihívások elleni küzdelemben. Az eseményen részt vettek az Alapjogokért Központ visegrádi partnerei, a lengyel Ordo Iuris, a cseh Családokért Szövetség és a szlovák Ladislav Hanus Intézet is. Gudrun Kugler, az Osztrák Néppárt parlamenti képviselője videóüzenetet küldött, felszólalt Rev. Paul Sullins PhD, a Catholic University of America docense, és Diane Horsley a Scottish Family Party képviseletében.

