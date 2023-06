Mindeközben a lakások alapterülete növekszik, 2022-ben 82 négyzetméter volt a lakások átlagterülete, 4 négyzetméterrel nagyobb mint 2011-ben. A négyszobás vagy annál nagyobb lakások aránya majdnem 30 százalék volt tavaly ősszel. A lakások komfortfokozata is javult, az összkomfortos lakások aránya 70 százalék körüli.

A lakások száma számottevően nőtt a Balaton környékén, a fővárosban és az agglomerációjában, egyes régióközpontokban és az északnyugati határszélen.

A lakások több mint egyharmada 1960 és 1980 között épült, 14 százalék az ezredforduló után, 16 százalék pedig a II. világháború előtt. A legrégebbi és a legújabb lakások többsége is Budapesten található.

A lakások leggyakrabban téglából épültek, Budapesten és a megyei jogú városokban a panelfalazat a második leggyakoribb, a községekben pedig a tégla után a vályog a legjellemzőbb – közölte Kovács Marcell.

Beszámolója szerint a leggyakoribb fűtőanyag a vezetékes gáz, de minél kisebb egy település, annál jellemzőbb, hogy más fűtőanyagot is használnak, leginkább fát. Közben jelentősen nőtt azon lakások száma, amelyekben áramot is használnak fűtésre, fővárosban 10, vidéken majdnem 9 százalékban használnak áramot is fűtésre.