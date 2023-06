„Idén az 1848-49 forradalom és szabadságharc 175. jubileumi évét ünnepeljük. Vallom, aki ismeri a múltat, csak az láthatja a jövőt. A hosszúra nyúlt 19. században Európa többször is lángokban állt és ez intő jel kell, legyen ma mindannyiunknak. A díjazottak idei jelölésének épp ezért még nagyobb jelentőséget tulajdonítok és bízom benne, hogy közösen megtaláljuk azokat a jelölteket, akik jelentősen hozzájárulnak társadalmi békénk megőrzéséhez!” – hangsúlyozta Batthyány-Schmidt Margit, az Alapítvány elnöke.

Az Alapítvány 2023. évre választott mottója rezonál a jelenkor legfőbb kihívásaira: „...személyes érdekeit a közjónak alávetni mindenki tartozik!” (gróf Batthyány Lajos)

Az Alapítvány - az elmúlt évekhez hasonlóan - a díjazottak kiválasztásához 2023-ban is független szakmai Bíráló Bizottságot állított föl, melynek tagjai:

Balog Zoltán fővédnök, a Bizottság tiszteletbeli elnöke, a 2020. évi gróf Batthyány Lajos-díj nyertese

Bogyay Katalin, a 2021. év gróf Zichy Antónia-díj nyertese, nagykövet, a Magyar ENSZ Társaság elnöke, Magyarország korábbi ENSZ és UNESCO állandó képviselője, az UNESCO 36. Közgyűlésének elnöke, a londoni Magyar Kulturális Központ alapító-főigazgatója, író

Prof. Dezső Tamás, a Migrációkutató Intézet igazgatója

Dr. Fehér Éva, a TEK főigazgatói főtanácsosa

Prof. Dr. Hermann Róbert, a Magyar Történelmi Társulat elnöke

Prof. Monok István, az MTA Könyvtár és Információs Központ főigazgatója

Náray-Szabó Gábor, kémikus, nyugalmazott egyetemi tanár

Dr. J. Újváry Zsuzsanna, történész, nyugalmazott egyetemi docens.

Az Alapítvány idén is lehetőséget biztosít bárki számára a jelöltállításra 2023. július 31-ig. Újdonság, hogy a Jelöltállítás már online is leadható. Természetesen a jelöltek nevei e-mailben ([email protected]) és postai úton (1016 Budapest, Tigris utca 3.) továbbra is megküldhetők.

Nézze meg a felhívásról készült kisfilmet:

A jelölés pontos menete a www.batthyany.hu tekinthető meg.