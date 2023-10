Az államfő megjegyezte, hogy a családok megerősítése nemcsak magyar feladat, de tény, hogy Magyarországra úgy tekintenek külföldről is, mint egy olyan országra, amelytől a demográfiai kérdésekben csak tanulni lehet. Ezt bizonyította a Budapesti Demográfiai Csúcstalálkozó is, amelyre a világ minden részéről érkeztek előadók, érdeklődők.

Örömének adott hangot amiatt, hogy nemzetközi szinten is egyre több tagja van a családbarát szövetségnek.

Egyre többen ismerik fel, ha nem tesznek valamit a demográfiai tél leküzdésére, „akkor az, amit nyugati civilizációnak ismerünk, abban a formájában, ahogy ismerjük, teljesen eltűnhet”.

Novák Katalin emlékeztetett rá, Székesfehérváron jelentette be, hogy Demográfiai Kerekasztalt hoz létre, amelynek éppen az a célja, hogy megértsék a demográfiai válság okait és együtt gondolkodjanak azon, mit kell tenniük annak érdekében, hogy többen döntsenek a gyermekvállalás mellett.

Tenni kell a demográfiai jégkorszak megelőzéséért, kell legyen következő generáció, amelynek örökül hagyjuk a Földet és ezt az országot

– fűzte hozzá.

Az államfő beiktatásakor tett ígéretet arra, hogy elnöksége öt éve alatt bejárja Magyarország összes vármegyéjét, Fejér sorban a hatodik volt.

A vármegyei látogatáskor az is a célom, hogy a képzeletbeli reflektort oda irányítsam, ahol, és amiről kevesebb szó esik

– mondta el az interjúban a köztársasági elnök, amelyet teljes egészében a Feol.hu oldalán olvashatnak el!