Az orosz ENSZ-képviselő szerint Ukrajna vereséghez közelít

Ukrajna „belátható időn belül” vereséget fog szenvedni, és a Nyugat nagy hibát követ el, ha nem kezd neki az európai biztonsági rendszer mélyreható átalakításának – foglalt állást Dmitrij Poljanszkij, Oroszország állandó ENSZ-képviselőjének helyettese az X közösségi oldalon vasárnap.

Aláhúzta: az ukrajnai válság megmutatta, hogy az Egyesült Államok célja Oroszország meggyengítése, illetve szétzúzása. Azonban „az ukrán csapatok biztosan nem fognak Moszkva ellen vonulni, mivel a kijevi rezsim belátható időn belül vereséget fog szenvedni”.

Oroszország létét a NATO fenyegeti, amely gyakorlatilag meghatalmazottjai útján folytat háborút Ukrajnában. Ez az Egyesült Államok hosszú távú stratégiájának csúcsa Oroszország meggyengítésére, aztán szétzúzására

– írta Poljanszkij.

Az orosz diplomata szerint „kétségkívül megváltozik a világ Kijev és szövetségeseinek vereségét követően”.

A Nyugat nagy hibáját fogja jelenteni, amennyiben a NATO és az Egyesült Államok nem vonnak le semmiféle következtetést, és nem fognak neki az európai biztonsági rendszer felépítményének őszinte és mélyreható átalakításának a biztonság oszthatatlanságának elve alapján

– hangsúlyozta.

Poljanszkij nem sokkal korábban arról írt, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök rendszere haldoklik, hívei "elkezdték a harcot a hatalomért". Úgy vélekedett, hogy az Egyesült Államok emiatt akar lemondani Ukrajna támogatásáról, mert megnövekedtek ennek a stratégiai kockázatai.

Kárpátalján egyenruhások raboltak el egy férfit a gyermekei szeme láttára

Kárpátalján most egy újabb megrázó eset borzolja a kedélyeket, mely annyira szovjetszagú, hogy még Lavrentyij Berija, a hírhedt NKVD egykori vezetője is megirigyelné. Az egykori szovjet állami terrorszervezet módszerei sajnos a XXI. századi Európába igyekvő Ukrajnájában is kísértenek. Igaz, most nem lőnek le azonnal, hanem először helyes véleménynyilvánításra köteleznek.

Ez történt azzal a nővel is, aki a napokban kétségbeesésében a világhálóra töltötte fel segítségkérését, miután az ökörmezői katonai ellenőrzőpontnál egyenruhások rabolták el a férjét a saját, valamint a gyermekei szeme láttára – adta hírül a Magyar Nemzet.

A kétségbeesett dnyipropetrovszki nő a videón, majd a kihallgatáson Fotó: Telegram

A nő a videóban az anyanyelvén, oroszul beszélt, és mint kiderült, a kelet-ukrajnai Dnyipropetrovszk megyéből érkezett szeretteivel Kárpátaljára.

Elhurcolták a férjemet, egyedül vagyok a gyerekeimmel egy számomra ismeretlen községben. Fogalmam sincs, mit tegyek. A gyermekeim sírnak, nem tudunk hova menni, mert görcsös idegállapotba kerültem. A férjemet katonák vitték el, vele együtt a papírjait is magukkal vitték. Állítólag Husztra, de azt se tudom, hogy az merre van

– mondta sokkos állapotban a magára hagyott nő.

A Magyar Nemzet teljes cikke ITT olvasható el.

Műtét közben rakéta csapódott be egy ukrán kórházba (videó)

A Visegrád 24 tette közzé hivatalos X-oldalán azt a felvételt, amelyen egy ukrán kórházba, műtét közben csapódik be egy orosz rakéta. A videót közvetlenül a műtőből készítették, így robbanás egészen közelről látható a felvételen. Arra, hogy a videóban látható emberek túlélték-e a támadást, a posztban nem tértek ki.

A felvétel alább tekinthető meg:

Két repülőgép lelövéséről számolt be az orosz védelmi tárca

Lelőtte az orosz légvédelem az ukrán légierő egy Szu-25-ös és egy Szu-27-es repülőgépét Dnyepropetrovszk megye légterében, valamint megsemmisítette HIMARS és Uragan sorozatvetők 14 rakétáját, továbbá hat Neptun hajóelhárító rakétát és 38 drónt az elmúlt nap folyamán - közölte az orosz védelmi tárca vasárnapi hadijelentésében.

Illusztráció: egy ukrán Szuhoj Szu-25 sugárhajtású repülőgép 2023. július 8-án a Donyeck régió felett repül át

Fotó: Anatolii Stepanov / Forrás: AFP

A minisztérium szerint az orosz erők a kupjanszki frontszakaszon négy rohamot vertek vissza, a frontvonal mentén pedig több mint hatszáz ukrán katona esett el vagy sebesült meg, közülük több mint háromszázan a Donyecknél vívott harcokban.

Az orosz hadijelentés a megsemmisített ukrán katonai célpontok és haditechnikai eszközök között említett meg egyebek között egy lőszerraktárt, két harckocsit, nyolc páncélozott harcjárművet, két gyalogsági harcjárművet, három lengyel gyártmányú Krab és egy francia CAESAR önjáró, valamint két brit FH-70-es és egy amerikai M119-es vontatott tarackot.

Orosz pátriárka: a bűnbánattal hazatérőknek meg kell bocsátani

Megbocsátásra hívott fel az ortodox karácsony alkalmából az orosz pátriárka azok iránt, akik bűnbánattal térnek vissza Oroszországba, miután az ukrajnai háború miatt elutaztak onnan.

Ha az emberek, akik elhagyták Oroszországot, és még valamilyen módon szót is emeltek ellene, azzal a belátással tértek vissza, hogy valójában hibát követtek el, a haza nem utasíthatja el őket

– jelentette ki Kirill pátriárka, Andrej Kondrasovnak, a TASZSZ vezérigazgatójának adott interjújában.

Az orosz ortodox egyházfő a megtévedt fiú példázatára hivatkozott. Mint mondta, az országot elhagyók között vannak egészen kiváló emberek is, olyanok, „akik tévedtek, vagy megriadtak, vagy valóban arra törekedtek, hogy valami kényelmesebbet találjanak maguknak az életben”.

„És ha bűnbánattal térnek vissza szülőföldjükre, az atya dolga az, hogy befogadja őket” – mondta a pátriárka.

Vlagyimir Putyin orosz államfő az ortodox szentestét az ukrajnai „különleges hadműveletben” elesett katonák hozzátartozóival töltötte a Novo Ogarjovo-i elnöki rezidencián, amelynek templomában velük együtt vett részt az ünnepi liturgián. Putyin hangsúlyozta, hogy a fegyveres erők tagjai még ünnep idején az ország érdekeit védik, és az állam támogatását ígérte az életüket vesztett katonák családtagjainak.

Az ország lakosságához intézett karácsonyi üdvözletében Putyin méltatta orosz ortodox egyház és más felekezetek hozzájárulását a nemzeti egység és kulturális örökség megőrzéséhez, valamint a család intézményének megerősítéséhez.

Vlagyimir Putyin orosz elnök (b) és Foma, Ogyincovo és Krasznogorszk érseke (j) az Ukrajna elleni háborúban elesett katonák családtagjaival ortodox karácsonyi liturgián a Moszkva melletti, novo-ogarjovói vidéki elnöki rezidencia templomában 2024. január 7-én

Fotó: Gavril Grigorov / Forrás: MTI/EPA/Szputnyik/Orosz elnöki sajtószolgálat

Bizonyítékokat találtak az észak-koreai rakéták bevetésére

A Reuters jelentése szerint a harkovi régió ügyészsége további bizonyítékokkal szolgált arra vonatkozóan, hogy Oroszország Észak-Korea által szállított rakétákkal támadta meg Ukrajnát, bemutatva a töredékeket. Volodimir Zelenszkij vezető tanácsadója pénteken azt mondta, hogy Oroszország ezen a héten Észak-Korea által szállított rakétákkal lőtte Ukrajnát.

Sikeres ukrán támadás a Krím-félszigeten

Az ukrán hadsereg közölte, hogy sikeres támadást hajtott végre az oroszok által megszállt Krím félsziget nyugati részén fekvő Szakij katonai légibázis ellen.

Az ukrán légierő 28 drónból 21-et lelőtt

Az ukrán légvédelem az éjszaka folyamán 21-et lelőtt az Oroszország által indított 28 Shahed „kamikaze” drónból – jelentette a légierő január 7-én.

Lemondták a belgorodi karácsonyi szertartásokat

Törölték a január 7-én ünnepelt orosz ortodox karácsony előestéjén tartott istentiszteleteket – jelentette be Valentin Demidov belgorodi polgármester.

Az ukrán határtól mintegy 40 kilométerre fekvő orosz város elleni december 30-i csapásban 25 ember halt meg és több mint 100 megsebesült.

Ukrajna nem vállalta a felelősséget a csapásért, amely egy nappal azután történt, hogy Oroszország hatalmas légitámadást intézett Ukrajna ellen, amelyben több mint 50 ember meghalt és 160 megsebesült.

A japán külügyminiszter megerősítette Ukrajna támogatását

Kamikava Jóko japán külügyminiszter vasárnap Ukrajnába utazott, hogy találkozzon kollégájával, Dmitro Kulebával, és biztosítsa őt Tokió további támogatásáról – közölte a japán külügyminisztérium.

Ezt a látogatást eredetileg nem jelentették be Kamikava pénteken megkezdett kéthetes körútjának hivatalos programjában, amelynek keretében Lengyelországba, Finnországba, Svédországba, Hollandiába, az Egyesült Államokba, Kanadába, Németországba és Törökországba látogat.

A közlemény szerint a politikus látogatása során megismétli, hogy változatlan Japán következetes politikája Ukrajna támogatására, még a jelenlegi „súlyos nemzetközi helyzet ellenére is”.

A külügyi tájékoztatás szerint a tokiói diplomácia vezetője tájékoztatja az ukrán felet azoknak a segélyprojekteknek a részleteiről, amelyeket Japán Kijevnek javasol. Februárban Tokióban konferenciát rendeznek Ukrajna gazdasági újjáépítésének előmozdítására, amelyen Denisz Smihal ukrán miniszterelnök is részt kíván venni.

Kamikava konzultál majd az ukrán féllel a konferencia részletes programjáról, és részt vesz „a téli segélyezéshez szükséges nagyméretű elektromos berendezések átadási ünnepségén” – írta a tárca.

Tokió 2022 eleje óta határozottan elítéli Oroszország ukrajnai támadását, és részt vesz a Moszkva elleni nemzetközi szankciókban.

Súlyos brit elemzés

Az Egyesült Királyság védelmi minisztériuma szerint az orosz hadsereg vesztesége 500 ezer emberre nőhet a következő egy évben az ukrajnai háborúban. Az X-en közzétett elemzésben azt írták:

2023 folyamán az orosz áldozatok átlagos napi száma majdnem 300-zal nőtt Ukrajnában. Ha a számok a jelenlegi ütemben folytatódnak a következő évben, az újabb 100 ezer áldozatot jelent, amivel Oroszország több mint félmillió embert veszíthet Ukrajnában.

Hét drónt lőtt le az ukrán légvédelem

Az ukrán légvédelem hét drónt lőtt le a Dnyipro elleni orosz támadás során január 6-án az esti órákban – jelentette Szerhij Liszak kormányzó a Telegramon.

A támadás következtében egy lakóépület megrongálódott, autók megrongálódtak. A helyi katasztrófavédelem hat embert mentett ki, köztük két gyereket. Civil áldozatokról nem érkezett jelentés.

Ellencsapást ígért az ukrán elnök

Miután szombaton Oroszország rakétacsapást mért a a donyecki Pokrovszkban, ahol legalább 11 ember, köztük 5 gyerek meghalt, napi videójában az ukrán elnök részvétét nyilvánította a családtagoknak, egyben emlékeztetett: az orosz csapás lakóépületekre és magánházakra irányult, amit nem hagyhatnak ellencsapás nélkül.

Oroszországnak éreznie kell – mindig éreznie kell –, hogy egyetlen ilyen csapás sem maradhat következmények nélkül. Ezt erőnkkel, saját védelmünkkel és politikai képességeinkkel biztosítanunk kell

– fogalmazott Volodimir Zelenszkij.