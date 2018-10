Családbarát önkormányzat díjakat adtak át az Országházban

Akkor családbarát egy ország és egy település, ha több generáció békés, egymást támogató együttélését teszi lehetővé, nem egymás ellen játssza ki a generációkat, hanem együttműködésre sarkallja őket – mondta Novák Katalin.

A család- és ifjúságügyért felelős államtitkár pénteken, a Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) Családbarát önkormányzat díjának átadóján az Országházban elmondta: ha egy önkormányzat megkapja a családbarát elismerést, akkor elvárható, hogy valóban családbarát módon szervezze a település életét, ezt a szempontot érvényesítse a döntéshozatalban, például infrastrukturális fejlesztésekben, valamint oktatási és gazdasági témákban is.

A díjat három kategóriában – budapesti önkormányzatok, 5000 fő alatti és 5000 fő feletti lélekszámú települések – 44 pályázóból 30 önkormányzatnak ítélték oda – mondta el Kardosné Gyurkó Katalin, a nagycsaládosok egyesületének elnöke. Közlése szerint a díjazott önkormányzatok részvételével létrehozzák a családbarát önkormányzatok magyarországi hálózatát, valamint arra is lehetőséget adnak, hogy a települések bekapcsolódjanak a családbarát önkormányzatok európai hálózatába is.

Ismertette: a NOE 2006-ban hirdette meg először a Családbarát önkormányzat díjat, majd tíz év után szüneteltették az elismerés odaítélését, idén, a családok évében pedig külföldi példák alapján, valamint az önkormányzatok bevonásával megújítva indították el ismét a kezdeményezést.

Családbarát önkormányzat díjat kapott Budapesten a II. kerületi, a III. kerületi, a IV. kerületi, az V. kerületi, valamint a VIII. kerületi, a XIII. kerületi, a XVI. kerületi és a XVIII. kerületi önkormányzat. Az 5000 fő alatti települések közül Alsózsolcát, Csopakot, Geszterédet, Kásádot, Mórahalmot és Újkígyóst díjazták, az 5000 fő feletti települések közül pedig Ajka, Békéscsaba, Budaörs, Csömör, Debrecen, Eger, Hajdúnánás, Kecskemét, Makó, Nagykovácsi, Nyíregyháza, Orosháza, Ózd, Paks, Szekszárd és Szolnok kapta meg az elismerést.

A díjazott önkormányzatok családbarát intézkedései között szerepelt például

a nem kötelező oltások díjmentes biztosítása a gyermekeknek, sport- és kulturális családi programok szervezése, az újszülöttek után járó anyagi támogatás, a rezsihátralékkal vagy adóssággal küzdő családok segítése, tanulmányi ösztöndíj biztosítása, család- és a karrierközpont fenntartása vagy a fiatalok munkahelyteremtésének támogatása is.

Pogácsás Tibor önkormányzati államtitkár köszöntőjében arról beszélt, hogy a nagycsalád pozitív fogalmommá vált Magyarországon az elmúlt időszakban, a magyar önkormányzati rendszerben dolgozóknak pedig jól felfogott érdeke a családok támogatása, de ezen túl erkölcsi alapon is értéknek tekintik a családokat.

Az eseményen előadást tartott Luciano Malfert, az olasz Agenzia per la Famiglia vezérigazgatója is, aki a trentói tartományban már 10 éve működő, sikeres családbarát kezdeményezésről számolt be.

