Elemző: megkerülhetetlenek a V4-ek uniós kérdésekben

A visegrádi négyek (V4) uniós kérdésekben megkerülhetetlenek, s nagyon jó pozíciót szereztek – értékelte Párkányi Eszter, az Alapjogokért Központ vezető elemzője azt, hogy Angela Merkel német kancellár a visegrádi országok miniszterelnökeivel tárgyalt.

Az M1 szerda reggeli műsorában felidézték, a koronavírus-világjárvány gazdasági hatásainak ellensúlyozása és az Európai Unió következő, hétéves költségvetése ügyében kialakított szoros egyeztetés folytatásáról állapodtak meg Németország és a visegrádi négyek kormányfőinek keddi megbeszélésén.

Párkányi Eszter erre reagálva elmondta, Németországnak sokkal több gazdasági érdeke fűződik a V4-es országokhoz, mint például Franciaországhoz.

„Tehát Angela Merkelnek érdeke egy gazdasági kérdésben is egyeztetni a V4-el, s persze ez fordítva is igaz” – hangsúlyozta, hozzátéve,

különösen Magyarország esetében – a német autóipar miatt – fontos, hogy miként alakul Németországban a válságkezelés.

Kitért arra is, mostanra bebizonyosodott, hogy az Európai Unió képtelen lépni a járvány okozta válság kezelésében. Ezt támasztja alá a legújabb uniós mentőcsomag terve is, ami kezdetben még 1000-1500 milliárd euróról szólt, most pedig már csak 500 milliárd euróról van szó – tette hozzá.