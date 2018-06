Menczer Tamás pénteken emlékeztetett: Magyarország több országgal karöltve harcol a bevándorlás ellen.

Folyamatosan jelentős támadás alatt állunk – jelentette ki a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenéséért felelős államtitkára az M1 aktuális csatornán pénteken a Velencei Bizottság felszólítására reagálva.

A Velencei Bizottság a „Stop Soros” törvénycsomag bizonyos rendelkezéseinek visszavonására szólított fel, mivel megítélése szerint azok súlyosan akadályozzák a törvényesen működő civil szervezetek tevékenységét.

Menczer Tamás megjegyezte, a Velencei Bizottság már a „Stop Soros” és az alaptörvény-módosítás elfogadása előtt kinyilvánította: nem akarják, hogy a magyar Országgyűlés ezeket a jogszabályokat jóváhagyja. Megjegyezte, hogy az ENSZ emberi jogi főbiztosa is, „harcot hirdetett Orbán Viktor és a magyar kormány ellen, pusztán azért, mert meg akarjuk védeni a magyar emberek biztonságát”. Ő is – mint mondta – nagyon erősen bírálta a „Stop Sorost”. Emellett ismerik Brüsszel bevándorlást támogató politikáját is – fűzte hozzá a KKM államtitkára, aki szerint mindez azt jelzi, hogy „Soros György bevándorlást támogató egységfrontja kialakult”.

Ezzel együtt meglepőnek nevezte, hogy Federica Mogherini, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője, az Európai Bizottság alelnöke a minap úgy fogalmazott: Európa szempontjából „életbe vágóan fontos” a bevándorlás. A magyar kormány ennek az ellenkezőjét gondolja: a bevándorlás megállítása életbe vágóan fontos. Ezzel kapcsolatban az államtitkár megjegyezte, egy uniós képviselőnek az unió egységét kellene képviselnie, nem kellene olyat mondania, amivel az unió több állama nem ért egyet.

Menczer Tamás emlékeztetett: a bevándorlás ellen harcolók között ott vannak a V4-ek (Csehország, Szlovákia, Lengyelország és Magyarország), valamint Ausztria és már Olaszország is.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter ezért is kezdeményezte, hogy az osztrák elnökség első külügyminiszteri találkozóján tárgyalják meg, „mit is akar valójában Brüsszel” – mondta az államtitkár, hozzátéve: ha Brüsszel úgy tekint a migrációra, mint ami életbe vágóan fontos Európa szempontjából, akkor nehezen feloldható, vagy inkább feloldhatatlan ellentétek vannak.

Borítókép: MTI Fotó: Kelemen Zoltán Gergely