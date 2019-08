Gyakorlatilag kijárási tilalom van Kasmír indiai részén

Szigorú biztonsági intézkedéseket vezettek be az indiai hatóságok hétfőn Kasmír általuk ellenőrzött részén annak hatására, hogy az utóbbi napokban jelentősen megnőtt a feszültség a vitatott hovatartozású területen.

Az indiai hadsereg betontorlaszokkal és szögesdrótkerítéssel akadályozza a közlekedést Dzsammu és Kasmír állam legjelentősebb városában, Szrinagarban az egyes kerületek között, de más kisebb városokban is. Gyakorlatilag kijárási tilalom van: meghatározatlan ideig nem nyitnak ki az iskolák, tilos minden nyilvános gyülekezés, blokkolják az internet- és a mobiltelefon-hálózatot. Utóbbiak gyakori eszközei annak, hogy akadályozzák India-ellenes gyűlések megszervezését. Több helyi politikust házi őrizet alá helyeztek.

Az indiai hatóságok pénteken egy pakisztáni területről működő csoport támadására figyelmeztettek. Ennek hatására indiai turisták, zarándokok és munkások ezrei hagyták el pánikszerűen a térséget. Szombati értesülések szerint az indiai hatóságok a régióban legalább öt pakisztáni szélsőségessel végeztek, akik egy támadást készítettek elő. Pakisztán tagadta ezt.

India július végén jelentette be, hogy tízezer katonát küld az észak-indiai Dzsammu és Kasmír államba a lázadók elleni műveletek megerősítésére. Bár az indiai kormány nem szokott ezzel kapcsolatban adatokkal szolgálni, nem hivatalos becslések szerint 300 és 500 ezer közé tehető a Dzsammu és Kasmírban szolgálatot teljesítő indiai erők létszáma a félkatonai és a rendőri erőkkel együtt.

A vitatott hovatartozású himalájai Kasmíron három ország, India, Pakisztán és – kisebb részben – Kína osztozik. India és Pakisztán 1947-es függetlenné válásuk óta több háborút is vívott Kasmírért. Újdelhi többször is azzal vádolta Iszlámábádot, hogy támogatja a Kasmír indiai, zömében muszlimok lakta részén – hivatalos nevén Dzsammu és Kasmír államban – tevékenykedő fegyveres szakadár csoportokat, amelyek több merényletet is elkövettek a térségben. Iszlámábád visszautasítja az erről szóló vádakat.