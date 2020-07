Német érdekeltségek is kampányoltak Andrzej Duda ellen – II. rész

Diplomáciai ütésváltáshoz és nyilatkozatháborúhoz is vezetett, hogy német érdekeltségek – a sajtót is felhasználva – alig leplezetten Andrzej Duda jobboldali államfő ellenfele, Rafał Trzaskowski mellett kampányoltak a lengyel elnökválasztás előtt. A Magyar Nemzet négyrészes cikksorozatának második részéből kiderül, hogy az európai uniós pénzek visszatartása és a második világháborús lengyel kárigények felmerülése anyagilag is súlyos kérdés. Főleg a németeknek.

Ezt ne hagyja ki! Kattintson ide: hirvilag.hu - Több tucat újság, hírportál, rádió és televízió legérdekesebb és legfrissebb hírei - Kattintson ide: hirvilag.hu Miként Berlinből is kevésbé a nyertesnek gratuláltak, mint inkább a vesztest vigasztalták, éppúgy az is feltűnő volt: a német újságírók sem rejtették véka alá a lengyel választási eredményt követő hírleveleikben, mit gondolnak a jobboldali elnök, Andrzej Duda újabb győzelméről – írja a Magyar Nemzet cikksorozatának második részében. Florian Eder (Politico) az okádós hangulatjelet biggyesztette Duda egy kijelentéséhez, amelyben egyébként a homofóbiával vádolt elnök éppen azt magyarázta, jól kijött egy ismerős homoszexuális párral, mert rendesen viselkedtek. Susanne Beyer (Der Spiegel) pedig rögtön a lényegre tért: hiába szavazott vasárnap 10,4 millió választópolgár Dudára, az EU majd helyrerakja Lengyelországot az elnök antidemokratikusnak tartott politikája miatt. – Az EU-tagország közeljövője Duda győzelme miatt ugyan nem tűnik jónak (kulcsszó: igazságügyi reform, médiatörvények), hosszú távon azonban ez még nem jelent semmit. Főleg, hogy az EU valóban nem tehetetlen. Vannak itt erős hangok, amelyek a lehetséges támogatási pénzeket a jogállamisághoz akarják kötni – írta ­Beyer. A huszonhét EU-tagállam közül a közös uniós kassza legnagyobb befizetője Németország, a legnagyobb kedvezményezettje Lengyelország – euró­tízmilliárdokról van szó. Ez az egyik, de nem egyetlen fő eleme a német–lengyel kapcsolatrendszert uraló számos egyenlőtlenségnek. Varsó függ a német uniós pénzektől és nem fordítva, Lengyelországban – beleértve a médiát is – vannak érdemi német tőkebefektetések és nem fordítva, lengyel dolgozók százezrei függenek németországi munkahelyeiktől és nem fordítva, a második világháborús szerepekből adódóan pedig Varsó léphet fel kárigénnyel Berlinnel szemben, nem pedig fordítva. Diplomáciai csörte Ezek az egyenlőtlenségek hangsúlyosan jelentek meg az elmúlt hetekben a lengyelországi választási kampányban is, egy továbbit is eredményezve: a német érdekeltségek rendre Duda ellenfele, Rafał Trzaskowski varsói főpolgármester mögött sorakoztak fel. Ez diplomáciai ütésváltáshoz is vezetett, a Duda-ellenes hangvételű német tudósítások miatt Szymon Szynkowski vel Sęk külügyminiszter-helyettes a hivatalába kérette a német ügyvivőt. Steffen Seibert, Angela Merkel kancellár szóvivője pedig azt bizonygatta: Berlin „magától értetődően” nem befolyásolja a lengyel választási kampányt. Duda két esetben kelt ki a németek ellen. Philipp Fritz a Die Weltben azt írta, Trzaskowski megfelelőbb elnök lenne Németország számára, mivel „kevésbé konfrontatív hangot ütne meg”. Például szkeptikusan áll hozzá a világháborús kártérítéshez, ami Fritz szerint problematikus kérdés Berlin és Varsó között, és ugyan a háttérben van, de gyorsan megmérgezheti a két ország viszonyát. Értsd: a németek nem akarnak annyit fizetni, mint amennyivel a lengyelek elégedettek lennének. Háborús kártérítés Duda Fritzcel kapcsolatos szavai Berlinben is komoly visszhangot váltottak ki, a német elit és a Riporterek Határok Nélkül szervezet is a sajtószabadságra hivatkozott. Mint arról nemrég lapunk is beszámolt, a Dudát is támogató, jobboldali Jog és Igazságosság 2015-ös hatalomra kerülése óta terítéken van a kérdés, lehet-e számszerűsíteni a náci Németország által okozott világháborús károkat. Az ügy most, az elnökválasztás után még inkább előtérbe kerülhet. Berlin azonban minden kártérítési igényt kategorikusan visszautasított, 2017-ben újra kijelentve: a kérdést már rendezte, sőt 1953-ban Varsó lemondott minden további követelésről. A varsói ellenérv szerint azonban a Lengyel Népköztársaság akkoriban nem volt szuverén ország, a szovjetek tartották megszállás alatt, és a szintén a szovjet érdekszférába tartozó Német Demokratikus Köztársaság javára mondott le a kártérítés egy részéről. Itt is eurótízmilliárdokról van szó. Dosszié Ország-világ Életbe léptek a beutazási korlátozások Három nőt késelt meg egy férfi a norvégiai Sarpsborgban Elszólta magát a Momentum újbudai frakcióvezetője (videó) További cikkek a dossziéban A kampányát a konzervatív, családi értékekre építő Duda még élesebben utasított vissza egy személyét támadó cikket, amely a Fakt piacvezető bulvárlapban jelent meg. A lap tulajdonosa a Ringier Axel Springer Polska, a hazánkban is ismert svájci–német médiakonszern lengyel leányvállalata. A médiapiaci tulajdonviszonyok kényes kérdésnek számítanak Lengyelországban, a jobboldali kormánypárt szerint hazai tulajdonra kell törekedni. A Fakt azzal vádolta meg a címlapján Dudát, hogy kegyelmet gyakorolt egy pedofil elítélt esetében. Holott a férfi már letöltötte börtönbüntetését, az elnök csak hatályon kívül helyezte a bíróság által elrendelt távolságtartási végzést, az elkövető már felnőtt áldozatának kérésének téve eleget. „Ez könyörtelen, piszkos kampány, és most személyesen ellenem irányul. A németek akarnak Lengyelországban elnököt választani? Aljasság, ezzel nem tudok egyetérteni” – fakadt ki Duda. Olaj a tűzre A Fakt ugyanaz a lap, amely nemrég bocsánatkérést követelt a kormánypárti magyar médiától, amiért az felhánytorgatta Donald Tusk lengyel politikus, európai néppárti elnök nagyapjának világháborús múltját. Előzőleg Tusk Carl Schmitt-tel, a nácizmusban is szerepet vállalt német ideológussal állította párhuzamba Orbán Viktor kormányfőt. A wPolityce lengyel kormánylap szerkesztői akkor elhatárolódtak a Fakttól, és Tuskról szólva rámutattak: „A volt lengyel miniszterelnök az EU főbb politikai döntéshozóinak, köztük Berlinnek az igényeit elégíti ki.” Felemlegették a bulvárlap tulajdonosi hátterét is: „Ráadásul a német–svájci csoport tulajdonában lévő újság csak olajat önt a tűzre. Valószínűleg ügyesen kigondolt, ám jól átlátható művelettel van dolgunk.” „Lengyelország az ékszer Soros György koronáján” A jobboldali elnökkel, Andrzej Dudával szemben induló ellenzéki jelöltnek, Rafał Trzaskowskinak kedvezve kapcsolódott be a választási kampányba a lengyelországi Báthory Alapítvány (Fundacja im. Stefana Batorego), amelyet Soros György magyar származású amerikai milliárdos alapított – derül ki a választási kampány sajtóvisszhangjából. A cikksorozat első része IDE kattintva elolvasható. Borítókép: Andrzej Duda lengyel államfő, a kormányzó Jog és Igazságosság (PiS) jelöltje sajtóértekezletet tart a lengyel elnökválasztás második fordulójának estéjén Pultuskban 2020. július 12-én