Szíriai menekültek erőszakoltak meg egy német lányt Freiburgban

A német rendőrség nyolc embert, hét szíriai menekültet és egy német állampolgárt vett őrizetbe csoportos nemi erőszak gyanújával, amelyet október 14-re virradó éjjel követtek el a Baden-Württemberg tartománybeli Freiburgban egy elkábított 18 éves német lány ellen, egy diszkóbeli mulatozás után. A rendőrség további feltételezett tettesek után nyomoz – adta hírül szombati számában a Bild című német napilap.

A német rendőrség először péntek délután számolt be a csoportos nemi erőszak ügyében indított vizsgálatról és letartóztatásokról. Az eddigi vizsgálatok szerint az elsőrendő gyanúsított, a 21 éves szíriai Majd H. egy ecstasytablettát vásárolt a lánynak, akit a diszkóban ismert meg, majd miután az bevette a tablettát, még egy italt is adott neki, amelyben a rendőrség feltételezése szerint kábító hatású, úgynevezett knockout cseppek lehettek, bár ez utóbbi ügyben még folyik a nyomozás. Ezután a szíriai férfi kivitte a lányt a diszkóból egy bozótos területre, ahol az áldozat elmondása szerint nemi erőszakot követett el rajta. Ezután a szíriai menekült a barátait is a helyszínre hívta, legkevesebb további hét – 19 és 30 év közötti – férfit, akik négy órán keresztül erőszakolták a magatehetetlen áldozatot.

A tettesek közül heten szíriai menekültek, egy további gyanúsítottnak német útlevele van. Valamennyien vizsgálati fogságban vannak.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A Bild egy fotót is közölt Majd H.-ról, amelyet a szíriai férfi két évvel ezelőtt tett fel magáról a Facebookra a következő szöveggel:

„Kurd vagyok, és vasból van a szívem. Kamisli városából származom.”

A Bild információi szerint ellene még a csoportos nemi erőszak előtt a rendőrség elfogatóparancsot adott ki. A bűntett elkövetésének idején már vizsgálati fogságban kellett volna lennie.

A megerőszakolt lány azt vallotta a rendőrségen, hogy a bozótban képtelen volt mozogni, és segítséget sem tudott hívni. A Bild értesülései szerint a nyomozók úgy vélik, hogy

akár 15-en is lehettek azok, akik az áldozatot megerőszakolták, csak hajnali 4 órakor engedték el a lányt.

Az áldozat még aznap feljelentést tett. A rendőrség felvette a DNS-nyomokat. Öt nappal később közölte a Szövetségi Bűnügyi Hivatal, hogy nyomra bukkant. A rendőrség október 20-án őrizetbe vette egy menekültszálláson az elsőrendű gyanúsított 19 éves barátját.

Az összes gyanúsított ismert a rendőrség számára egyéb bűncselekmények miatt, a szíriaiak különböző freiburgi vagy környékbeli menekültszállásokon laktak. A Bild értesülései szerint Majd H. 2014-ben érkezett Németországba. Szíriai kurd, családja – szülei, fivére, nagybátyja – szintén Freiburgban élnek.

Thomas Strobl Baden-Württemberg tartomány CDU-s belügyminisztere kijelentette, hogy amennyiben a gyanú beigazolódik, förtelmes bűntény történt. Egyben együttérzését nyilvánította az áldozat felé.

Freiburg már két évvel ezelőtt a lapok címoldalára került egy diáklány meggyilkolása miatt. A bűntény elkövetésével egy fiatal menekültet vádoltak, akit idén márciusban ítéltek el. Az akkori bűntény és további, a térségben elkövetett bűncselekmények vitát váltottak ki a német menekültpolitikáról.

Borítóképünk illusztráció

Fotó: Antonio Guillem / Shutterstock