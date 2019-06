Telefonálhatott az ütközés előtt a Viking kapitánya?

Vajon miért nem érzékelte a Viking kapitánya, hogy túlságosan közel kerül a Hableányhoz? Talán éppen telefonált a végzetes pillanatokban?

Közvetlenül az ütközés után adatokat törölt a telefonjáról a Viking Sigyn szállodahajó ukrán kapitánya – közölte korábban az ügyészség. Egyelőre nem lehet tudni, hogy pontosan milyen adatokról lehet szó, a Bors értesülései szerint a nyomozás azt vizsgálja, hogy közvetlenül az ütközés előtt beszélhetett-e telefonján Jurij C., közrejátszhatott-e ez abban, hogy nem vette észre az előtte haladó Hableányt.

Nyomkodhatja a mobilját

A Bors megkeresésére Horváth Imre hajóskapitány, hajózási mérnök elmondta: nincs konkrét szabály a mobiltelefon használatára hajóvezetés közben.

A Hajózási Szabályzatban van egy olyan cikk, ami a kötelező gondosságról szól. Ennek az a lényege, hogy a hajó vezetőjének mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy megóvja a hajón tartózkodó embereket, illetve hajójának biztonságát – mondta Horváth Imre.

Ezzel minden olyan figyelemelterelő dolgot is lefednek, mint például a mobiltelefonálás.

Viszont, ha a kapitány éppen nem érzékel semmilyen előre látható veszélyforrást, akkor szabadon cseveghet, miközben irányítja a hajót

– tette hozzá a hajóskapitány.

Orbán Viktor: akik meghaltak, a vendégeink voltak Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth Rádiónak nyilatkozott a dunai hajókatasztrófával kapcsolatban. Mint mondta, mélységesen megrázta az egész országot a szörnyű tragédia és egy emberként gyászol mindenki. Hozzátette: akik meghaltak, azok a vendégeink voltak. Egyeztetni fognak Dél-Koreával arról, hogy milyen emléket állítsanak az áldozatoknak.

Kötelező a 30 méteres követési távolság

Horváth Imre kiemelte: a Hajózási Szabályzatban van egy olyan pont, hogy a másik hajó sodrában nem lehet haladni.

A hajó mögött visszaáramló víztömeget nevezzük sodornak, ami azt jelenti, hogy ebben az esetben legalább 30 méterre kell lennie egymástól a hajóknak – mondja a szakértő. Ha előzni kíván az egyik kapitány, akkor ezt előzetesen le kell kommunikálni hajórádión, ami az eddigi hírek szerint nem történt meg.

Nem rakják újra vízre a roncsot

Döntött a Hableányt üzemeltető Panoráma Deck Kft., kegyeleti okokból többet nem bocsátják vízre a Hableányt. Tóth Mihály, a cég szóvivője a Borsnak elmondta: amennyiben egy emlékmű részeként szeretnék felhasználni a roncsot, a cég együttműködik ebben. Ellenkező esetben szétszerelik a Hableányt.

Közben a rendőrség minden erejét beveti, hogy megtalálja a még eltűntként keresett három áldozatot. Hatvan fővel és 19 hajóval folyamatosan pásztázzák a Dunát, munkájukat két speciális keresőkutya is segíti. A vízi rendőrség mellett két helikopter is munkába állt, továbbá két drón is folyamatosan ellenőrzi a folyót és annak hullámterületét.