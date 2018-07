Tovább javulhatnak a magyar-osztrák kapcsolatok azt követően, hogy vasárnaptól fél éven át Ausztria tölti be az EU soros elnöki tisztét – mondta Kiss J. László egyetemi tanár az M1 aktuális csatorna vasárnap reggeli műsorában.

A szakértő azt is megjegyezte, hogy a most kezdődő lesz az utolsó félév a 2019-es európai parlamenti választások előtt, ezért különösen jelentős az osztrák EU-elnökség. Kiss J. László szerint az ehhez kapcsolódó feladatokban nemcsak a külügy, hanem a kancellári hivatal is illetékes.

A szakértő felidézte, hogy a két ország kapcsolatai a jelenlegi kancellár hivatalba lépésével kerültek ki a mélypontról többek között annak köszönhetően, hogy Sebastian Kurz menekültügyben Orbán Viktoréhoz hasonló álláspontot képvisel.

Ausztria a migrációt az EU-elnökség idején is kiemelten fontos kérdésnek tekinti a gazdasági versenyképesség és a Nyugat-Balkán államainak uniós integrációja mellett – tette hozzá.

Kiss J. László megjegyezte, hogy Sebastian Kurz erősítené Ausztria közvetítői tevékenységét a keleti és a nyugati országok között, hasonlóan az országnak a hidegháború idején betöltött diplomáciai szerepvállaláshoz.