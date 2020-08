Új csúcsokat dönt a járvány a környező országokban

Németországban, Ukrajnában, Romániában és Horvátországban is újabb csúcsot döntött tegnap az egy nap alatt azonosított koronavírus-fertőzöttek száma.

Horvátországban szerdán 180-nal nőtt, és elérte a 6050-et az eddig megfertőzöttek száma. Kedden még 130, hétfőn 91 újonnan azonosított fertőzöttről számoltak be a hatóságok. Utoljára július 22-én emelkedett száz fölé a napi új fertőzöttek száma, a korábbi legmagasabb számot, 140-et pedig július 10-én regisztrálták az országban. Egy új haláleset is történt szerdán, így a járvány halálos áldozatainak száma 161-re emelkedett. A legtöbb új esetet a fővárosban, Zágrábban és Split-Dalmát megyében regisztrálták – írja a Magyar Nemzet.

Krunoslav Capak, a horvát közegészségügyi intézet igazgatója elmondta, hogy a legtöbb fertőzött a fiatal korosztályból került ki. A vírus a tengerparti éjszakai szórakozóhelyeken terjed, a Pag szigeti Zrcen, Vodicen és Makarskában, új eseteket regisztráltak ugyanakkor Vir szigetén is.

Több ország, köztük Ausztria, Olaszország, Csehország és Szlovénia is jelezte Zágrábnak, hogy több fiatal tért vissza úgy horvátországi nyaralásáról, hogy megfertőződött a vírussal.

Capak kiemelte: kedden új ajánlásokat fogalmaztak meg az éjszakai szórakozóhelyek felé, miszerint zárt térben nem rendezhetnek bulikat. Hozzátette: a szabadtéri rendezvényeken is be kell tartani a társasági távolságtartás szabályait és a higiéniai előírásokat, amelyeket most sokkal szigorúbban fognak ellenőrizni.

A turisták száma Horvátországban augusztusban megközelítette az egymilliót, ami a tavalyi hasonló időszakban mért forgalom kilencven százalékát tette ki.

„Korábban Zágrábban és az északi megyékben alakultak ki gócpontok, az utóbbi hetekben a tengerparti üdülővárosok kerültek fel a járványügyi térképre, emiatt is csökkent az elmúlt napokban 34 évre az igazoltan megfertőzöttek átlagéletkora” – mesélte a lapnak név nélkül egy horvátországi panziótulajdonos.

Mivel Szlovéniában is harmadik napja nő az új esetek száma – az elmúlt 24 órában 29-cel 2332-re –, Bojana Beović, a szlovén kormány koronavírus-járvánnyal foglakozó szakbizottságának vezetője a sajtónak úgy nyilatkozott: javasolni fogja a kabinetnek, hogy szigorítson a határátlépési feltételeken, és a Horvátországból érkezők számára rendeljen el kéthetes karantént, valamint tegye kötelezővé a PCR-tesztet. „Bár a szlovén állampolgárok nagy része felelősségteljesen viselkedik, a Horvátországból érkező adatok aggodalomra adnak okot” – hangsúlyozta Jelko Kacin kormányszóvivő. Tegnaptól Olaszország is szigorított a beutazási feltételeken: a Horvátországból érkezők számára kötelezővé tette a koronavírustesztet.

Németországban a Robert Koch német közegészségügyi intézet (RKI) tájékoztatása szerint 1445 új esetet regisztráltak az elmúlt 24 órában. Május elseje óta nem jegyeztek fel ennyi új fertőzöttet egy nap alatt. Az országban múlt csütörtökön lépte át újra az ezres határt a Covid–19-betegek száma, és azóta napról napra egyre több az új fertőzött. Április elején, a járvány csúcsán több mint hatezer volt a napi új esetek száma – írja az MTI.

Az RKI legfrissebb adatai szerint a 83 millió lakosú Németországban 219 964 fertőzöttje és 9211 halálos áldozata van a koronavírusnak.

A közegészségügyi intézet nyugtalanítónak nevezte a trendet. „Sürgősen meg kell akadályozni a helyzet további romlását” – közölte. Jens Spahn egészségügyi miniszter felszólította az embereket, hogy tartsák be a higiéniai előírásokat, hordjanak maszkot és tartsák meg a kért fizikai távolságot honfitársaiktól.

Ukrajnában az elmúlt napon az igazolt fertőzöttek száma 1592 új esettel, 86 140-re, az elhunytaké pedig 22-vel, 1992-re nőtt. Az újonnan azonosított betegek számában a mostanit megelőző korábbi legmagasabb napi növekményt, 1489-et múlt pénteken jegyezték fel. Romániában egy nap alatt újabb 1454 embernél mutatták ki a fertőzést, ami húsz százalékkal haladja meg az utóbbi két hét átlagát. Tegnap minden korábbinál több, 53 koronavírusos beteg vesztette életét: ezzel 2860-ra emelkedett a járvány áldozatainak száma. A kórházban ápolt betegek száma 7437-re emelkedett, közülük 478 koronavírusos beteget ápolnak az intenzív osztályon.

Borítókép: Turisták a horvátországi tengerparton