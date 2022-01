A klasszikus magassarkú mellett téli vagy őszi lábbelik terén kétségtelenül a bakancsok és a chelsea csizmák nyerők. Ezek minden évben garantáltan trendi és stílusos megjelenést kölcsönöznek viselőjüknek. Egy menő Martens bakanccsal vagy egy elegáns női bokacsizma az answear.hu oldalon elérhető változatával egyszerűen nem tudunk rosszul választani. Az ilyen lábbelik szinte mindenféle öltözet mellett remekül mutatnak. Persze nem a melegítőnadrágos stílusokra kell gondolni. Viszont a jó bakancs egy lazább, sportosabb öltözéknek kiváló része lehet – ugyanúgy, mint bármely fiatalosabb szövetkabátos szettnek. A chelsea esetében sincs ez másképp. A hölgyek és urak évtizedek óta rendületlenül viselik elegáns szövetnadrághoz ugyanúgy, mint egy szimpla farmerhoz. Ma már chelsea-ből is lehet magassarkút kapni. Ezeket pedig tökéletesen kombinálhatjuk a különféle ruhákkal.



Platformszerelem

Az idei trendben hódítanak a vastagtalpú bokacsizmák és félcipők is. A platform régóta része életünknek, ám néha háttérbe szorul egy kis időre. Viszont már csak a kényelme és praktikuma miatt sem fognak kimenni a divatból a vastagabb talpú cipők. Platform talppal manapság már klasszikus cipők is kaphatóak. Egy vastag talpú, dögös magassarkú bakancs tipikusan olyan lábbeli, ami egyben kényelmes és nőies darab – vagányság eleganciával ötvözve. Érdemes tehát legalább ebből a fazonból beszerezni egyet, ha valóban stílusos nőként szeretnénk öltözködni a mindennapokban.

A vagány az új elegáns?

Főleg a platform és az egyéb különleges anyagokból készített cipők robbantottak nagyot mostanában a divat terén. A valóság viszont az, hogy az egyedi kinézetű, különleges cipők mindig is felkapottnak számítottak. Pontosan a különcségük miatt még a legrégibb fazonok is ugyanúgy divatosak, mint a vadonatúj lábbelik ebben a kategóriában. Egyszerre sikkes és vagány megjelenést kölcsönöz számunkra a szokatlan darabok hordása. Márpedig idén bőven akad választék a különleges, mintás anyagokból készült cipőfazonokból. Ugyanez a helyzet a sarkakkal is cipőfronton. Ha látunk egy szokatlan sarokformával rendelkező női cipőt, ne legyünk bátortalanok megvásárolni. Az ilyen különc darabok soha nem válnak ódivatúvá, hiszen nincs is hová besorolni őket. Ami egyedi, az egyedi marad és különleges még húsz év múlva is. Ráadásul, ha kiegészítőinket is hozzáigazítjuk, akkor még jobban bele tudjuk illeszteni a szokatlan formákat ruhatárunkba.





