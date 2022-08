A Tanítsunk Magyarországért program – melynek megálmodója és megalapítója Dr.György László innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkár –, 2018 decemberében indult. A program célja, hogy 2030-ra minden most általános iskolás gyermek rendelkezzen legalább szakmával, vagy tanuljon tovább. Ma már több mint 1000 mentor, 4000 mentorálttal bizonyítja, hogy minden gyermek tehetséges valamiben, csak fel kell fedezni ezt a tulajdonságát.

Tárnoky Kata egyetemi hallgató a pedagógusi pályát válaszotta, amelyhez jó gyakorlati területnek bizonyult a hátrányos helyzetű gyermekek mentorálása.

A Tanítsunk Magyarországért 2018 decemberében költségveté­si finanszírozásból megvalósuló program, amelynek keretében egyetemista keretében egyete­mista mentorok foglalkoznak a gondjaikra bízott hetedikes és nyolcadikos diákokkal azon vidéki kistelepülések kijelölt ál­talános iskoláiban, ahol magas a hátrányos helyzetű és halmozot­tan hátrányos helyzetű gyerekek aránya. A közös tanulás, szemé­lyiségfejlesztés, továbbtanulásra való felkészítés mellett sok él­ménnyel is gazdagítják a diákok hétköznapjait.

Tárnoky Kata mentor és mentoráltjai

Szép ez a feladat

A tanítónak készülő Tárnoky Kata, a program egyik mentor­nagykövete kérdésünkre elárul­ja, hogy egy mentor barátnőjétől hallott a programról. „Mivel na­gyon érdekelt, mi is ez pontosan, megengedte, hogy velük tartsak egy kirándulás alkalmával, ami­kor is körvonalazódott bennem, hogy én is szeretném kipróbálni magam ilyen keretek közt. A kö­vetkező félévben csatlakozott a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem a Tanítsunk Magyar­országért programhoz, így már nem volt akadálya, hogy én is mentor lehessek. Az első félévben 3, majd a következő félévben 4 fi­úval dolgoztam együtt, illetve al­kalmanként 3 lány is csatlakozott hozzánk. Nem volt könnyű min­denkinek megfelelő programot kitalálni, voltak viták, de ezért szép ez a feladat, meg kell tanulni a nehezebb helyzeteket is kezelni.”

A hátrányos helyzetű gyere­kek mentorálásának kihívásairól Kata úgy vélekedik:A cél, hogy felnyissuk a gyerekek szemét a világra, és megmutassuk, men�­nyi megragadható lehetőség van. Talán az a legnagyobb kihívás, hogy elfogadjanak és elhiggyék, jót akarunk nekik. Onnantól már sokkal könnyebb lesz a kö­zös munka, mernek ők is prog­ramot ajánlani, segítséget kérni akár az iskolai, akár a továbbta­nulással kapcsolatos dolgokban.”

Tárnoky Kata egyetemi hallgató

A kérdésre, hogy mit tart a mentorálás legfontosabb pozi­tívumának mindkét oldalról nézve, azt mondja: „A gyerekek új ismeretekre, kapcsolatokra, élményekre tehetnek szert, ezál­tal sokat tanulhatnak és fejlőd­hetnek. A mentor szempontjából pedig a sok pozitív visszajelzés és a rengeteg tapasztalat, amit a jövőben hasznosíthatunk. Szá­momra az a legfontosabb, hogy a közös célokat megpróbáljuk elér­ni, de ha nem sikerülne, akkor is tanuljunk belőle. Nem mindig a cél elérése a legfontosabb, hanem az odáig vezető út.”

A program fontos része, hogy önfeledt pillantokat is megél­hessenek azok a gyerekek, akik­nek talán más lehetőségük nincs ilyen jellegű kikapcsolódásra. „Amikor egy hosszabb, intenzív program után, a nap befejezté­vel a gyerekek arcára kiül az az igazán jó fajta fáradtság, amikor csak mosolyogni és bólogatni tudnak…. Élmény volt példá­ul amikor egy másik csoporttal közösen fotózást szerveztünk, és egy kedves ismerős segítségével a gyerekek néhány órára egy profi modell bőrébe bújhattak.”

Mert megéri

Kata az első mentorálással töltött tanévének tapasztalatai alapján úgy véli, több tovább­tanulással kapcsolatos progra­mon szeretne majd részt venni a gyerekekkel. „Ebben az évben inkább az élményközpontúságot próbáltam elérni. Most, hogy a gyerekek 8. osztályosok lettek, nagyobb hangsúlyt kell fektet­nünk a továbbtanulásra. Tavaly már felmértük, hogy ki milyen irányba szeretne elindulni, most jött el az idő, hogy magukat az is­kolákat is számba vegyük.”

Hogy mivel bátorítaná a prog­ram iránt érdeklődő egyetemis­tákat, vállalják ezt a kitartást igénylő, szép feladatot? „Csupán két szóval: mert megéri! Ez na­gyon hálás feladat. Annyit ka­punk amennyit adunk. Látni, hogy a mentoráltaink kinyílnak, nyitnak a világ felé, kérik a se­gítségünket és számítanak ránk, érdeklődnek irántunk, keresik a találkozás lehetőségét, leírhatat­lan élmény. Tény, hogy van vele munka, hogy ezt elérjük és fenn­tartsuk, de megéri.”