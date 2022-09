Az említett megközelítésnek a különlegessége, hogy egyszerre kedvez a hirdetők és az álláskeresők számára. A részletek bemutatása előtt azonban érdemes a portál egyéb jellemzőit is alaposabban szemügyre venni, ugyanis számos egyéb más pozitívumokra is bukkanhatunk mind munkaadói, mind pedig álláskeresői szempontból. Előbbivel, azaz a hirdetői aspektussal kezdve a sort elmondható, hogy az oldal legnagyobb előnyét egyértelműen a hirdetési csomagok változatossága jelenti, amelyek között a kis- és középvállalkozások, valamint a nagyvállalatok is megtalálhatják a számukra leginkább megfelelőt.

Ezeken keresztül pedig akár arra is van mód, hogy ne csak Kaposváron és környékén, hanem egész Somogy megyében, vagy országosan is megszólítsanak álláskeresőket, s ily módon növeljék a jelentkezők számát. Kiemelendő továbbá, hogy az egyes hirdetések az országosan ismert AllasOrias.hu weboldalára is kikerülnek, valamint megjelennek a KaposvarAllas.hu Facebook-oldalán, ahol a követők száma a 16 ezret is meghaladja. Ezenfelül pedig van lehetőség tovább is bővíteni a megjelenések számát és módját az arra alkalmas csomag megválasztásával.

Persze nem csak a munkaadók számára kedvez a portál, az álláskeresők is rengeteg pozitívumot tapasztalhatnak annak használatakor. Külön kiemelendő az oldal letisztultsága és jó értelemben vett egyszerűsége, amit kiválóan alátámaszt annak ténye is, hogy az álláspályázás mindössze három lépésben megvalósítható, beleértve a böngészés, a regisztráció és maga a jelentkezés folyamatát. Fontos továbbá azt is kihangsúlyozni, hogy a KaposvarAllas.hu-n megjelent hirdetések nem specializálódnak egy-egy munkavállalói szegmensre, vagyis megannyi eltérő végzettségű és tapasztalatú álláskereső találhatja itt meg a számára ideális lehetőséget.

Példának okért találhatóak a portálon betanított munkák, különböző szakmunkák, adminisztrációs és ügyintézői pozíciók, mérnöki, illetve műszaki állások, továbbá számos egyéb területhez kötődő lehetőségek. Az ezek közötti böngészés pedig akár rugalmas módon is kivitelezhető, méghozzá az AllasOrias.hu mobil applikációján keresztül, melynek különlegessége, hogy több állásoldal munkalehetőségeit fogja össze, beleértve a KaposvarAllas.hu-n megjelenteket. Így tehát annak, aki Kaposvár városában vagy környékén szeretne elhelyezkedni, tanácsos lehet letölteni az alkalmazást, mivel ily módon mind az álláskeresés, mind pedig a pályázás folyamatát gyorsabbá és gördülékenyebbé teheti.

Hogyan működik a videós előszűrés a KaposvarAllas.hu-n, és miért előnyös ez a kaposvári munkaadók számára?

Amint az a bevezetőben is említésre került, a KaposvarAllas.hu egy egészen új perspektívából közelíti meg a videós jelentkezés alkalmazását. Ennek értelmében a munkaadók a hirdetésük részeként kérdéseket tehetnek fel a pályázóknak (maximum 5-öt), akiknek azokra legfeljebb egy perces videókban kell válaszolniuk. A kérdések tekintetében nincs megkötés, tehát íródhatnak azok saját megfogalmazásban, ugyanakkor előre meghatározott, beépített kérdések használatára is van lehetőség. Íme ezekre néhány példa:

Mi az a három szó, ami leginkább jellemzi Önt?

Hogyan képzeli el későbbi pályafutását?

Mi az eddig elért legnagyobb szakmai sikere?

Miért szeretne nálunk dolgozni?

A beépített kérdések – mint azt az előbb bemutatott példák is szemléltetik – jellemzően a pályázók személyes tulajdonságai, karrierelképzelései, szakmai tapasztalatai, valamint motivációja felől érdeklődnek, vagyis olyan témákat boncolgatnak, amelyek az állásinterjúkon is rendre felmerülnek. Ez egyben azt is jelenti, hogy ez az opcionálisan beállítható videós követelmény kiváló előszűrőként funkcionálhat, hisz a munkaadók már a kiválasztási folyamat korai szakaszában egy sokkal átfogóbb képet kaphatnak a pályázókról, mint az pusztán önéletrajz alapján lehetséges lenne. Ily módon pedig összességében könnyebben tudnak dönteni arról, hogy kivel lépnek tovább a kiválasztási folyamat következő szakaszába és kivel nem.

Mik az előnyök álláskeresői szempontból?

Számos olyan kaposvári munka kerül meghirdetésre egész Somogy megyében, így természetesen Kaposváron is, ahol nem kizárólag a végzettség és a szakmai tapasztalat az, ami számít, hanem előtérbe kerül a munkavállaló személyisége, fellépése és motiváltsága. Ezekről azonban írott formában nehéz számot adni, viszont egy igényesen elkészített videós anyag kiváló eszköz lehet arra, hogy felhívják a figyelmet egyes erősségeikre (pl. kommunikációs képességek), biztosítsák a munkáltatót a feladatok ellátására vonatkozó alkalmasságukat illetően, s összességében egy átfogóbb képet teremtsenek magukról.

Nagy Gábor