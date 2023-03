A Marcali járás 19 településén épített ki újgenerációs hírközlő hálózatot a szekszárdi székhelyű TARR Kft. A beruházás a Széchenyi 2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 515,41 millió forintos támogatásával, valamint önerőből valósult meg. Előfizetéstől függően Marcaliban és a környező településeken, településrészeken gigabites internetsebességet is nyújtanak.

Már a sajtótájékoztatón is ki lehetett próbálni az optikai kábelen érkező szupergyors internetet csütörtökön Balatonkeresztúron. Nemcsak a letöltési sebesség volt gigabites, hanem a feltöltési is. A beruházás részeként több központi egységet alakítottak ki a térségben, ezáltal a hálózatfejlesztéssel érintett minden településen és településrészen biztosítani tudják a nagy sebességű internetet. A digitális szolgáltatás másik legfontosabb jellemzője, hogy csaknem 150 digitális tévécsatorna, amelyből 77 HD minőségű, a legjobb kép és hangminőségben jut el az előfizetőkhöz. Emellett a marcali térségében élőknek kedvező vezetékes telefonszolgáltatást is nyújtani tudnak. Vezetékes szolgáltatásaik mellett mobilszolgáltatóként is jelen vannak a piacon, mindenki megtalálja a számára legmegfelelőbb csomagot, illetve megvásárolhatja mellé készülékét.

19 településen építette ki szupergyors hálózatát a TARR Kft.

Fotós: Kovács Tibor

Tarr János a TARR Kft. ügyvezető igazgatója az eseményen elmondta, mindenhol kiépítették a hálózatot, már csak apróbb simításokat kell elvégezni, március 13-tól pedig lehetőség nyílik a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges szerződések megkötésére is. Elsőként Balatonújlak, Főnyed, Hosszúvíz, Marcali-Bize, Marcali-Horvátkút, Nemesvid, Nemesvid-Kisvid, Somogysimonyi, Somogyzsitfa, Szőcsénypuszta és Szegerdő lakói élvezhetik az új szolgáltatásokat. Két héttel később már Balatonkeresztúron és Balatonmáriafürdőn is elérhető lesz a gigabites internet. Április hónap második felét követően pedig Balatonberényben, Csömenden, Nemesdéden, Niklán, Pusztakovácsiban, Somogyszentpálon és a Táskán élőknek is lehetőségük lesz arra, hogy előfizessenek a TARR Kft. bármelyik szolgáltatására.

Azért, hogy gördülékenyen és mindenki számára elérhetővé tegyék az ügyintézést, a településekre ellátogat Mozgó Értékesítési Pontjuk, amely egy modern kisbusz formájában járja a térséget. A TARR buszon lehetősége lesz a lakossági ügyfeleknek szerződést kötni és minden kapcsolódó ügyet elintézni. A TARR Kft. a Balaton-parti nyaralótulajdonosokra is gondolt. Az üdülőövezetre kialakított speciális akcióval lehetőségük van hűségidő nélkül, kedvező áron és feltételekkel igénybe venni a szolgáltatást. A téli időszakban, amikor nem tartózkodnak az ingatlanban, akár díjmentesen szüneteltethetnek.

Mozgó Értékesítési Pont járja a településeket

Fotós: Kovács Tibor

Az eseményen elhangzott, a TARR Kft. a magyar hírközlő piac egyik meghatározó szolgáltatója több, mint 300 dolgozóval. Jelenleg nyolc megyében, több mint 350 településén érhetőek el a társaság által nyújtott vezetékes szolgáltatások. Tarr János kiemelte, nemcsak a versenyképes szolgáltatás fontos számukra, hanem az is, hogy magas színvonalon szolgálják ki az ügyfeleket. Az országban 15 helyszínen lehet személyesen ügyet intézni, Szigetváron a hónap elején nyílt legújabb ügyfélszolgálati pontjuk, a Marcali járásban pedig április elejétől lesz lehetősége az érdeklődőknek személyes ügyintézésre.