2006-ban nevezték ki HR-vezetőnek Sebestyén Mónikát az egyik kaposvári kft-nél. A munkakörről, akkor nem sok fogalma volt. Szerencsésnek érzi magát, hogy jogászként nagyvállalati közegben szerzett munkatapasztalatokat HR-területen. A 2008-as gazdasági világválság rugalmasságra tanította és arra, hogy folyamatosan tanulnia kell ahhoz, hogy jó vezető legyen.

– Emberekkel foglalkoztam, problémákat oldottam meg – emelte ki Sebestyén Mónika. – Azt éreztem, hogy tehetségem is van a munkakörhöz. Tizenhárom évet dolgoztam le ebben a pozícióban és a cég eredményei alátámasztották, hogy jó munkát végeztem. Az alkalmazotti működés, egy bő évtized után szűkössé vált és szerettem volna szintet lépni. Úgy döntöttem 2019-ben, hogy ideje felmondani, új karrier utat kezdeni és belevágni valami másba. Kilépésem után született meg a Lojális Munkatárs Kft. szakmai elődje, egy pici egyéni vállalkozás, ahol elkezdtünk együtt dolgozni Bellai Lászlóval, a cég stratégiai vezetőjével – mondta a HR szakértő.

Mindössze három év után az egyéni vállalkozás kereteit kinőtték, ezért alapították meg a Lojális Munkatárs Kft.-ét 2022 októberében. Szemléletük merőben más, mint egy átlagos munkaerő közvetítő cégé. – Nem törekszünk a mennyiségre, a lényeg azon van, hogy minőségi szolgáltatást nyújtsunk – hangsúlyozta Sebestyén Mónika. – Komplex HR-fejlesztést végzünk, munkaerőt közvetítünk, edukálunk. Segítünk a munkaerőt megszerezni, megtartani, lojálissá és elégedetté tenni. A cégvezetők általában nem HR szakemberek, ezért nem látják reálisan a humánerőforrás problémáikat. Azt talán belátják, hogy nem jól mennek a dolgok körülöttük, de nem tudják a HR folyamatban beazonosítani azokat a pontokat, ahol szétcsúszik az egész. Én ebben a pár évben sokat láttam és tapasztaltam. Felhasználom, amit a nagyvállalati tapasztalatomból hoztam és amit az elmúlt 4 évben a kis cégekből összeszedtem. Ez már olyan speciális és rendszerezett tudás, valamint egyedi munkamódszer, ami semmihez sem hasonlítható, mert az én szellemi termékem – emelte ki Sebestyén Mónika.

A Lojális Munkatárs Kft. elsősorban cégeknek, azon belül is a kis- és közepes vállalkozásoknak nyújt segítséget humánerőforrás fejlesztés és munkaerő közvetítés területén. A szolgáltatás teljeskörű, mert Sebestyén Mónika foglalkozik magánszemélyeknek nyújtott speciális HR tanácsadással is. – Ha valaki egy gyártó cégnél szeretne művezetőből üzemvezető lenni, de nem tudja, hogyan legyen alkalmas jelölt, akkor én segítem és felkészítem rá – mondta. – A Lojális Munkatárs Kft.-ben a sokoldalúság, a minőségre törekvés mellett a saját brand építése abszolút belefér a cég koncepciójába. A Lojális Munkatárs Kft. küldetésének tekinti továbbá a térség vonzóvá tételét is, ezért indította a Dolgozz Kaposváron projektet, amivel a minőségi munkaerőt szeretné a térségbe vonzani. – Vannak projektjeink országosan is, de elsősorban Kaposváron és környékén dolgozunk. Nem mindenkivel és nem mindenáron akarunk együtt dolgozni, hanem csak azokkal, akiknek igénye a magas minőségű HR-szolgáltatás – hangsúlyozta Sebestyén Mónika.

A HR szakmai vezető, férjével családállítással is foglalkozik már négy éve. A Családállítás Kaposvár transzgenerációs traumák feltárásával, kioldásával foglalkozik, jellemzően egyéni foglalkozások keretében. Az örökölt sors, mint téma ugyan hobbimunkának indult, de időközben rendkívül sikeresnek bizonyult. Sebestyén Mónika tervei között szerepel, hogy jövőre pszichológiai egyetemi tanulmányokba kezd.