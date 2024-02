Mit vegyünk figyelembe a megfelelő öltözék kiválasztásához?

Habár esetenként eltérő lehet, hogy milyen az ideális megjelenés egy állásinterjún, azért van néhány alapvető ökölszabály, ami szinte minden esetben a segítségünkre lehet a megfelelő öltözék kiválasztásához. Nézzük, miket érdemes megfontolnunk a felkészülés során!

Alkalmazkodjunk az adott iparág és cég szokásaihoz : Iparáganként és olykor munkáltatónként is eltérő lehet, hogy milyen elvárásokat támasztanak az öltözködéssel kapcsolatban. Ugyan nem mindig van erre lehetőségünk, de ha tehetjük, előzetesen járjunk utána, hogy mik a bevett öltözködési szokások az adott területen!

Válasszuk az arany középutat : Ahogy oly sok más élethelyzetben, az alkalomhoz illő öltözék összeállításában is rendkívül fontos a megfelelő arányérzék. Találjuk meg a középutat a túl konzervatív és a túl merész, a túl formális és a túl laza között! Azzal, hogy elkerüljük a végleteket, kevesebb teret hagyunk az interjúztató rosszallását kiváltó részleteknek.

Fontoljuk meg, mit akarunk magukról a külvilág felé üzenni: Ne felejtsük el, hogy megjelenésbeli döntéseink nemcsak stílusérzékünkről vallanak, hanem üzenetértékkel is bírnak. Ruházatunkkal professzionalizmusunkról, leendő munkáltatónk iránti tiszteletünkről és nem utolsósorban helyzetfelismerő készségeinkről is tanúskodhatunk.

6 megjelenésbeli hiba, amit érdemes elkerülnünk, ha állásinterjúra megyünk

1. Elégtelen szájhigiénia

Az olyan szájhigiéniai problémák, mint a rossz lehelet vagy az elszíneződött, esetleg rendezetlen fogak nemcsak esztétikai gondot jelenthetnek, hanem az önbizalmunkat is visszavethetik, hiszen például mosolyogni sem igazán merünk ezek miatt.

Nem kell azonban tétlenül elviselnünk ezeket a problémákat: megoldást jelenthet például, ha az állásinterjú előtt bejelentkezünk fogfehérítésre, aminek révén visszanyerhetjük fogaink eredeti, természetes fehér színét. Ezt ma már a legtöbb szakrendelésen lézeres metódussal végzik, ami, amellett, hogy rendkívül precíz eljárás, nem is vesz sok időt igénybe, így nagy eséllyel sort tudunk keríteni rá az interjú előtt. A fogfehérítés ráadásul nem csupán fogaink színét javítja: az eljárás során a fogkövet is eltávolítják, ami sokszor a rossz lehelet előidézője is lehet.

2. Túl sok ékszer vagy túlzott smink

Gyakori tévhit, hogy a feltűnő ékszerek vagy a kirívó smink növelik az eleganciát. Épp ellenkezőleg: sokszor inkább rontják ruházatunk összhatását, és azt az érzetet keltik, mintha ezekkel az eszközökkel hívnánk fel magunkra a figyelmet rátermettségünk és szakmai kompetenciánk helyett.

3. Vasalatlan vagy piszkos ruházat

Hiába választjuk ki a legjobb ruhadarabokat, ha utána nem mossuk vagy vasaljuk ki ezeket rendesen, mielőtt az állásinterjúra mennénk – a lógó, gyűrött vagy piszkos ruházat ugyanis gondatlanságot sugall, ami garantáltan rossz benyomást kelt majd az interjúztatóban. Arról nem is beszélve, hogy ez sokszor még jobban szemet is szúr, mint egy-egy kevésbé jól megválasztott ruhadarab vagy kiegészítő.

4. Ápolatlan haj, körmök

Az állásinterjún fontos az ápolt megjelenés, ennek pedig elmaradhatatlan része, hogy a frizuránk rendben legyen. Még ha nem is kell éppen fodrászhoz fordulnunk, lehetőség szerint akkor is frissen mosott, rendezett hajjal érkezzünk az interjúra!

Bár elsőre talán apróságnak tűnhet, de az ápoltsághoz kezeink, körmeink állapota is nagyban hozzájárul. Figyeljünk arra, hogy körmeink nem legyen túl hosszúak, sem töredezettek vagy egyenetlenek! A hölgyeknél továbbá az is lényeges, hogy ha körömlakkot viselnek, az ne legyen lepattogzott.

5. Nem összeillő ruhadarabok

Az öltözködésben nagyon fontos az összhang. Nem elég arra figyelnünk, hogy a rajtunk lévő ing vagy blúz, nadrág, cipő jól nézzen ki – azt is szem előtt kell tartanunk, hogy az egyes ruhadarabjaink között meglegyen a stílus- és színbeli harmónia. Az összképre emellett ráerősíthetünk egy jól megválasztott övvel, karórával vagy egyéb egyszerű, de elegáns kiegészítőivel is.

6. Önbizalomhiány

Megjelenésbeli megfontolásainkon túl az sem elhanyagolható szempont, hogy kellő magabiztossággal viseljük öltözékünket. Az önbizalomhiány nagyon sokat ronthat interjúnk sikerességén – de ennek azzal is elejét vehetjük, ha odafigyelünk higiéniánkra, valamint olyan ruhákba öltözködünk, amelyek nemcsak elegánsak, de jól is érezzük bennük magunkat, és így elősegítik a magabiztos fellépést.

Állásinterjúnk sikere számos tényezőn múlik, amelyek közül elsődlegesen a szakmai felkészültségre és a magabiztos kommunikációra helyezzük a hangsúlyt. Ezek mellett azonban ne feledkezzünk meg az ápolt, igényes megjelenésről sem – ezzel ugyanis nemcsak jó benyomást kelthetünk leendő munkáltatónkban, de saját önbizalmunkat, így pedig a jobb szereplést is elősegíthetjük!