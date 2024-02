Az általánosan elterjedt B kategóriás jogosítvány bizony nem elegendő a munkagépek, a vízi, és a légi járművek irányításához. Ahhoz, hogy valaki ne csak motort, vagy személygépjárművet tudjon vezetni, külön engedélyre van szükség. Ebben a cikkben összeszedtük azokat a járműveket, amelyeket csak speciális jogosítvánnyal lehet vezetni.

Munkagépek kezelése

Bizonyára mindannyian tologattunk markolót, betonkeverő autót, és más, építkezéseken használt gépeket a homokozóban. Akkor még nem gondoltuk, hogy ezek különféle gépcsoportokba tartoznak, ráadásul itt még nem ér véget a munkagépek sora.

A gépcsoportok listája eltérő kategóriákba sorolja a különböző gépeket, a munkavégzés célja, és a gépek szerkezeti kialakítása alapján. A kategóriák között találjuk többek között a földmunkagépeket, az alapozás, közmű- és fenntartási gépeket, az útépítő gépeket, és a targoncákat is.

Ezeket a munkagépeket csak az vezetheti, aki betöltötte a 18. életévét, egészségügyileg alkalmas rá, és elvégezte a gépkezelői tanfolyamot. A tanfolyam során a résztvevők elméleti és gyakorlati tudást szereznek az egyes gépcsoportokhoz tartozó járművek irányításához, majd a sikeres vizsga után megkapják a gépkezelői jogosítványt.

A gépkezelői jogosítvány megszerzése egyébként mindenképp ajánlott azoknak, akik munkagépek kezelésével szeretnének foglalkozni, mert a gyakorlat mellett egyre több munkáltató ragaszkodik az érvényes papírokhoz is.

Teherautók, buszok, pótkocsik

Nincs szüksége gépkezelői jogosíŧványra annak, aki teherautót szeretne vezetni. Ugyan sok építkezésnél alkalmaznak teherautót, mégsem számít gépnek. Az irányítása inkább a személygépjárműhöz hasonlít.

Teherautó vezetésére a C kategóriás jogosíŧvány megszerzése után van lehetőség. A másik oldalról nézve a C-s jogsi megengedi a 3500 kg össztömeget meghaladó gépkocsik, valamint azonos tömegű járműszerelvények vezetését.

A C kategóriás jogosítványra csak az jelentkezhet, aki már betöltötte a 18. életévét, és rendelkezik B-s jogsival. Nem használható trolibusz és autóbuszok vezetésére.

Buszt csak az vezethet, aki rendelkezik D kategóriás jogosítvánnyal. Itt már szigorúbbak a jelentkezési feltételek, ugyanis a B-s jogosítvány mellé szükség van egy előzetes C jogosítványra is. A minimum korhatár 21 év. A D kategória egy különleges változata a fegyveres D, amely katonai buszok vezetésére jogosít fel. Ezt csak katonai szervezetek tagjai szerezhetik meg.

Nehéz pótkocsit csak akkor vontathatunk szabályosan, ha rendelkezünk E jogosítvánnyal. Az E jogosítvány önmagában nem értelmezhető, csak más jogsikkal kombinálva. Így kapunk B+E, C+E és D+E jogosítványt. Minden esetben az adott alap jogosíŧványnál meghatározott gépjárművek mögé csatlakoztathatunk nehéz pótkocsit.

Csak Magyarországon érvényes jogosítványok

A motoros (A), az autós (B), a teherautós, és a buszos jogosítványok mind használhatóak külföldön is. Ehhez azonban el kell telnie egy meghatározott időnek, de utána ugyanúgy érvényesek az ország határain túl is. Vannak azonban olyan jogosítványok, amelyeket csak itthon, Magyarországon fogadnak el.

Ide tartozik az AM kategóriás jogosítvány, melyet már 15,5 évesen meg lehet szerezni. Ez a kismotoros jogosítvány olyan járművek vezetését teszi lehetővé, ahol a motor térfogata maximum 50 cm3, a teljesítménye nem több 4kW-nál, és a sebessége nem haladja meg a 45 km/h-t. A jármű tömege maximum 350 kg lehet.

Ha kerti traktort, vagy állati erővel vontatott járművet szeretnénk vezetni, akkor ki kell váltanunk a K kategóriás jogosítványt. Ennek a megszerzése nem bonyolult, de személygépjármű vezetésére nem alkalmas.

A mezőgazdasági vontatóból és 2 db nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény irányításának feltétele a T kategóriás jogosítvány. Ugyancsak a T-s jogsi teszi lehetővé a lassú jármű + pótkocsi vezetését. Ez az engedély érvényes traktorokra és állati erővel meghajtott járművekre is.

A TR jogosítvány mindenben megegyezik a hagyományos T jogosítvánnyal, azzal az egy bővítéssel, hogy ez a verzió alkalmas trolibusz vezetésére is.

A leendő villamosvezetőknek V kategóriás jogosítványt kell szerezniük ahhoz, hogy legálisan végezhessék a munkájukat.

Hajó jogosítvány

Bizony a vízi járművekre is ugyanúgy kell jogosítvány, mint a szárazföldiekre. A kisebb csónakok még engedély nélkül használhatók, viszont a nagyobb vitorlások és géphajók (motorcsónak) már engedélykötelesek.

A belvízi kishajó jogosítvánnyal olyan hajót irányíthatunk, amely maximum 20 méter hosszú, és nem több, mint 12 személyes. A hajózás csakis kedvtelési célból történhet. Ha valaki szolgálati, vagy keresleti célú hajózást szeretne folytatni, további engedélyekre van szüksége.

Pilótaképzés

Nincs is annál jobb, mint szabadon hasítani a levegőben. A repüléshez azonban ugyancsak jogosítványra van szükség. A hatósági szabályok betartása mellett azért sem árt elvégezni egy pilóta képzést, mert senki nem születik úgy, hogy azonnal tudna repülőt vezetni.

A pilóta képzésekben is az jelenti a legnagyobb különbséget, hogy kereskedelmi, vagy kedvtelési célból szeretnénk-e repülni. A hobbi repülésre már 17 éves kortól van lehetőség, természetesen miután részt vettünk a szükséges elméleti és gyakorlati órákon, és sikerrel letettük a vizsgát.