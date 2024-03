– Csehov drámáival a végtelenségig tudnék foglalkozni, de amikor darabot kerestem a Csiky Gergely Színház számára, a Sirályra esett a választásom. Nagyon jól kiosztható a jelenlegi társulatra, és olyan kérdéseket vet fel, amelyek mindig, minden korban aktuálisak – összegzett érdeklődésünkre Ilja Bocsarnikovsz.

A rendező, aki legutóbb négy éve ugyancsak Csehovtól, a Meggyeskertet rendezte Kaposváron hozzátette: ezúttal is fantasztikusan érzi magát a városban és a teátrumban.

– A féltékenység, elhanyagolás, szerelem, szülő-gyerek kapcsolat, rokoni szálak ki nem beszéltsége, ezek olyan problémák, amelyek sosem múlnak el – mondta a férfi főszerepet, Trepljovot alakító Fándly Csaba. Mint kiemelte, számára egy hosszú lelki utazás is a Sirály, hiszen a Csehov által az 1800-as években megírt történet mondatai hatására az embernek eszébe jutnak a saját ki nem mondott problémái.

Nyinát, Trepljov szerelmét Csapó Judit alakítja. – Különleges élmény volt számomra ez a munka, egyik szerepálmom teljesült, de amiatt is kihívás volt megformálni, mert a rendező egy új típusú színészi játékot kért tőlünk – összegzett. A próbák három nyelven zajlottak, s mint ahogy Csapó Judit aláhúzta, a folyamatban végül kialakult egy közös nyelv a színpadon, s a végén fél szavakból is megértették egymást.

A Csiky Gergely Színház új előadása egy különleges világot teremt meg a színpadon, az újszerű formanyelv és a gazdag szimbólumvilág egyedivé teszik a klasszikus orosz dráma kaposvári előadását. A darab modern, meghökkentő és egészen egyszerű környezetben jelenik meg, amely Marfa Gudkova látványtervező munkáját dicséri. – A konkrét helyszínek és távlatok helyett az időtlenséget, a darab szimbolikáját igyekeztem megjeleníteni a díszlettel. De a díszlet abban is segít, hogy egy játékos színházat hozzunk létre, amiben a színészek kölcsönhatásba kerülnek a környezetükkel – mondta Marfa Gudkova. A Csiky Gergely Színház második emeleti különtermében az orosz látványtervező munkáiból kiállítást is láthatnak az érdeklődők. A tárlatot Memlaur Imre fotográfiái egészítik ki, amelyek helyi vonatkozásban mutatják be Marfa Gudkova alkotásait. A kiállítás a Sirály bemutatójának napján, vagyis pénteken, március 1-én nyílik meg.